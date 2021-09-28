Galatasaray çalkalanıyor! Fatih Terim, istifa mektubunu son anda yırttı - Haberler Spor
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Galatasaray çalkalanıyor! Fatih Terim, istifa mektubunu son anda yırttı

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Sarı-Kırmızılılar'da Göztepe maçında büyük bir krizin eşiğinden dölündü. Göztepe maçının ardından Terim'in basın toplantısında istifasını açıklayacağı iddia edildi. Takımın geri dönüp maçı kazanmasıyla puan kaybından dönüldü, kriz engellendi. Ancak Terim'in çok kırgın olduğu, eskisi kadar neşesi olmadığı belirtildi.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in basın toplantısı gündeme damga vurdu. Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; son zamanlarda yapılan eleştiriler nedeniyle son derece üzgün olan hatta bir ara gözleri dolan tecrübeli hocanın istifanın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.

Galatasaray çalkalanıyor! Fatih Terim, istifa mektubunu son anda yırttı

PUAN KAYBI OLSAYDI GİDİYORDU

Göztepe maçında puan kaybı yaşansaydı Terim'in basın toplantısında istifasını açıklayacağı iddia edildi.

"ÇOK KIRILDIM"

Fatih Terim karşılaşma sonrası, "Futbolda vefa yok. Dün de yok ona da tamam. Biraz vicdanı olan biraz Galatasaray'ı sevenin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Üzüldüm, kırıldım. Ne oluyoruz? Ben alışkın olmadığımdan da olabilir. Kritik edilebiliriz, yanlış yapabilirim, mağlup olabiliriz ama son zamanlardaki gidişat bana kendimle ilgili, Galatasaray ile ilgili başka şeyleri düşündürüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray çalkalanıyor! Fatih Terim, istifa mektubunu son anda yırttı
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Haber: Galatasaray çalkalanıyor! Fatih Terim, istifa mektubunu son anda yırttı - Haberler Spor
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