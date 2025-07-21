Galatasaray Cagliari maçı ne zaman?

Avusturya etabındaki ikinci rakip ise İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari olacak. Galatasaray ile Cagliari arasında oynanacak bu özel karşılaşmanın tüm detayları netlik kazandı ve futbolseverlerin heyecanla beklediği müsabaka için geri sayım başladı. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, çalışmalarına Avusturya kampında hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, yoğun tempolu antrenman programının ardından ikinci hazırlık maçında sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY – CAGLIARİ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Avusturya etabındaki ikinci rakip ise İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari olacak. Galatasaray ile Cagliari arasında oynanacak bu özel karşılaşmanın tüm detayları netlik kazandı ve futbolseverlerin heyecanla beklediği müsabaka için geri sayım başladı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürüyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın Admira Wacker karşısında 2-1 kazandığı ilk hazırlık maçının ardından, Summer Series Upper Austria etkinliği çerçevesinde bir diğer zorlu maça daha çıkacak. Mücadele, takımın kamp yaptığı Windischgarsten bölgesine oldukça yakın olan Raiffeisen Arena'da gerçekleşecek.

Galatasaray – Cagliari hazırlık maçı 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü, Türkiye saati ile 19:30'da başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Hazırlık karşılaşması, futbolseverlerin dijital platformlardan takip edebileceği şekilde yayınlanacak. Galatasaray – Cagliari mücadelesi, S Sport Plus ve GSPlus Premium abonelerine özel olarak canlı yayınlanacak. Hem dijital ortamda hem de kulüp televizyonunda maçın izlenebilmesi bekleniyor.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇLARINA HIZLI BAŞLADI

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2024-2025 sezonuna formda bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılılar, Avusturya kampı öncesi hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-2'lik skorla mağlup etti. Ardından kamp döneminin ilk karşılaşmasında Admira Wacker karşısında da 2-1 galip gelerek başarılı bir performans ortaya koydu.

GALATASARAY'IN AVUSTURYA KAMP KADROSU

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, geniş bir kamp kadrosuyla Avusturya'da çalışmalarına devam ediyor. Kadroda yer alan oyuncular şu şekilde:

Kaleciler :

Batuhan Şen, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz

Defans:

Abdülkerim Bardakcı, Çağrı Balta, Carlos Cuesta, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Eren Elmalı, Elias Jelert, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Victor Nelsson

Orta Saha:

Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Efe Akman, Enes Büyük, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Mario Lemina

Forvet :

Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mauro Icardi, Nicolo Zaniolo, Przemyslaw Frankowski, Roland Sallai, Yunus Akgün, Yusuf Demir

Genç Oyuncular:

Ada Yüzgeç, Berat Luş