Galatasaray: "Başkanımız Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası... Galatasaray: "Başkanımız Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Galatasaray: "Başkanımız Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir." - İSTANBUL Kaynak: İHA