Galatasaray: "Başkanımız Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası...
Galatasaray: "Başkanımız Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
18.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:58
Galatasaray: "Başkanımız Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir." - İSTANBUL
Kaynak: İHA