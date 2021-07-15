Burak Elmas, TFF'nin aldığı yabancı sayısı kuralına canlı yayında sert tepki gösterdi

4 Büyükler'in başkanlarının katıldığı tarihi yayında Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yabancı kuralına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Son dönemin en iyi milli takımı başarısız oluyorsa bunun sonucu yabancı kararıyla bize dönemez" Elmas, "Milli marş okunmuyormuş. Etiyopyalı atlet milli formayla başarılı olunca herkes mutlu, bizde milli marş okunmuyormuş" ifadelerini kullandı. Bu sözler, sosyal medyada taraflı tarafsız tüm futbolseverlerden destek gördü.

Süper Lig'in 4 büyük kulübün başkanın katıldığı Habertürk TV canlı yayınında Galatasaray Başkanı Burak Elmas önemli değerlendirmelerde bulundu. Yabancı kuralı üzerinden TFF'ye tepki gösteren Elmas, "Yabancı sınırı konusunda bütün kulüpler mutabık. Bu karar kulüplere rağmen ve samimiyetsizce alındı" ifadelerini kullandı.

"SEN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA BAŞARISIZSIN DİYE YABANCI KURALI GETİRİLEMEZ"

Burak Elmas'ın TFF'nin yabancı sayısı kuralına ilişkin aldığı karara yönelik şöyle konuştu:

"Yabancı sınırı konusunda bütün kulüpler mutabık. Bu karar kulüplere rağmen ve samimiyetsizce alındı. Son dönemin en iyi milli takımı başarısız oluyorsa bunun sonucu yabancı kararıyla bize dönemez. Sen Avrupa Şampiyonası'nda başarısızsın diye yabancı kuralı getirilemez. Bugün Fransa şampiyonunda 3 Türk var, Premier League'de oyuncular var. Geçmişte yoktu bu. Milli marş okunmuyormuş. Etiyopyalı atlet milli formayla başarılı olunca herkes mutlu, bizde milli marş okunmuyormuş"

FUTBOLSEVERLERDEN DESTEK GÖRDÜ

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın bu açıklamaları sosyal medyada taraflı tarafsız herkesten destek gördü. Futbolseverler paylaşımlarıyla Elmas'ın haklı olduğunu söyledi.