Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk kimdir? Metin Öztürk ne iş yapar?

Galatasaray'da 2021 Mayıs Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Metin Öztürk'ün aday olacağı belirtildi. Sarı kırmızılı taraftarlar Metin Öztürk kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Metin Öztürk Galatasaray başkan adayı hakkında merak edilen bilgiler… Galatasaray başkan adayları kimler?

Metin Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk kimdir? Galatasaray'da başkanlık yarışı için heyecan başladı. Adaylar isimlerini açıklamaya başladı. Peki, Galatasaray başkan adayı olacağını duyuran Metin Öztürk kimdir? İşte sarı kırmızıların merak ettiği isim!

METİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Geçtiğimiz sene Nisan ayında yeniden GSYİAD Başkanı seçilen, Dursun Özbek'in listesinde yer alıp seçimlerde Mustafa Cengiz'e kaybeden Metin Öztürk, Galatasaray'da Aralık ayında yapılacak seçimlerde başkan adayı olduğunu açıkladı.

Metin Öztürk, 1961 yılında İstanbul'da doğdu. Öztürk, 1985 yılında Sigortacı gazetesini çıkarmaya başladı. Öztürk daha sonra Güneş Reklamcılık olarak sigorta şirketlerinin basın danışmanlıklarını da alarak alanında bir ilki gerçekleştirdi. Sigorta sektörüne 15 yıldır Sigortacı gazetesi ile hizmet veren ve gazetesindeki araştırmacı imajıyla sigorta sektöründeki yerini güçlü bir hale getiren Metin Öztürk, Akademi Bilgisiyarı da satın alarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

METİN ÖZTÜRK GALATASARAY BAŞKANI ADAYI MI OLDU?

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık'ta yapılmak üzere seçim kararı aldı. Seçim kararının ardından Galatasaray Divan Kurulu üyesi ve eski GSYİAD Başkanı Metin Öztürk, adaylığını açıkladı. Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, "Galatasaray Yönetim Kurulu seçim kararını açıkladı. Her zaman plansız ve baskın seçimlerin Galatasarayımıza zarar verdiğini düşündüm. Ben ve ekibim, gerek yaptığımız çalıştaylarla, gerekse yüz yüze toplantılarla son 14 ayda, 1.200 üyemiz ile bir araya geldik. Yüzde 40 değil, yüzde 100 hazırız. Sorunları biliyoruz. Güçlü ekibimizle ve camiamızın desteğiyle çözemeyeceğimiz sorun yok" ifadelerine yer verdi.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Ebru Köksal, Hamdi Yasaman, Metin Öztürk, Haluk Ulusoy ve Ali Sabancı öne çıkan isimler. Ancak hepsi adaylıklarını açıklamadı.

EBRU KÖKSAL KİMDİR?

Gündemde şimdilik 4 aday öne çıktı. Birincisi Ebru Köksal. Türkiye'de futbolu en iyi bilen kadın olarak tanınıyor. UEFA ile çok yakın ilişkileri var. İtalya, İngiltere gibi üst düzey futbol ülkelerinde büyük saygınlığı bulunuyor. En önemlisi Türkiye'nin karanlık futbol ortamına güzellik katabilir.

HAMDİ YASAMAN KİMDİR?

Duygun Yarsuvat döneminde asbaşkandı. Hukukçu. Galatasaray'ın şu anda bir futbol aklından çok TFF, UEFA ve FIFA ile davalarında büyük faydası dokunabilir. Bu çevrelere göre Fatih Terim zaten Galatasaray'da futbol aklı. Kulübe de hukuksal sorunları çözecek bir kişi şart...

HALUK ULUSOY KİMDİR?

Üçüncüsü her seçimde adı gündeme gelen Haluk Ulusoy… G.Saray için vaktini de parasını da harcamaya hazır. Ama şu ana kadar kendisine yol verilmedi. Belki de şimdi zamanı gelmiştir. "Kuracağı yönetim kurulunun kulübü taşıyacağına inanırsak destek oluruz" sözleri yükseliyor.

ALİ SABANCI KİMDİR?

"Camianın yeni ve genç beyinlere ihtiyacı var… Ali Koç, F.Bahçe'ye başkan oldu. Karşısına Ali Sabancı'yı çıkarırsak Türk futbolu mükemmel rekabet yılları yaşar. Bir Sabancı, bir Koç'tan geriye düşmek istemeyecektir. Ali Sabancı üzerinde de durmalıyız" diyenler de çok.