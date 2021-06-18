Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir "Rangnick ile anlaştık" dedi! Alman basını haberleri yalanladı
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Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir "Rangnick ile anlaştık" dedi! Alman basını haberleri yalanladı

Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir 'Rangnick ile anlaştık' dedi! Alman basını haberleri yalanladı
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Galatasaray başkan adaylarından İbrahim Özdemir seçilmeleri durumunda 62 yaşındaki Alman teknik direktör Ralf Rangnick'i göreve getireceklerini duyurmuştu. Özdemir'in vaadi büyük ses getirirken Alman gazetesi Bild ise çıkan haberleri yalanladı. Bild'in şef muhabiri Tobi Altschäffl, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı gönderide, "Ralf Rangnick hakkındaki söylentilere gelince: Galatasaray'ın antrenörü olmayacak" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da beş adaydan biri olan İbrahim Özdemir yaptığı açıklamada Alman teknik adam Ralf Rangnick'in ismini açıklamış, "Seçimi kazanmamız halinde Galatasaray Teknik Direktörlüğü görevi için Alman teknik adam Ralf Rangnick ile ön görüşme yapılmış ve prensipte mutabakat sağlanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir 'Rangnick ile anlaştık' dedi! Alman basını haberleri yalanladı
Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir.

"GALATASARAY'IN ANTRENÖRÜ OLMAYACAK"

İbrahim Özdemir'in Ralf Rangnick açıklamasının ardından Alman gazetesi Bild, Rangnick ile anlaşma sağlandığı açıklamasını yalanladı. Bild'in şef muhabiri Tobi Altschäffl, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı gönderide, "Ralf Rangnick hakkındaki söylentilere gelince: Galatasaray'ın antrenörü OLMAYACAK" dedi.

Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir 'Rangnick ile anlaştık' dedi! Alman basını haberleri yalanladı

SON OLARAK LEIPZIG'DE GÖREV YAPMIŞTI

Son olarak RB Leipzig'de global sportif direktörlük görevinde bulunan Ralf Rangnick, 2020 yazından bu yana boşta. 62 yaşındaki teknik adam kariyerinde Leipzig, Schalke, Hoffenheim, Hannover ve Stuttgart gibi takımları çalıştırmıştı.

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