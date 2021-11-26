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Galatasaray, Avrupa'daki performansıyla kasasını doldurdu

AA / Eyüp Karakuş - Haberler | Spor
Galatasaray, Avrupa'daki performansıyla kasasını doldurdu

UEFA Avrupa Ligi'nde grupta oynadığı 5 maç sonunda liderlik koltuğunda oturan ve bir üst turu garantileyen Galatasaray, 16 milyon avroluk gelirin sahibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde grupta oynadığı 5 maç sonunda liderlik koltuğunda oturan ve bir üst turu garantileyen Galatasaray, 16 milyon avroluk gelirin sahibi oldu.

Bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turundan başlayan sarı-kırmızılı ekip, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına elenmişti. Devler Ligi şansını kaybeden "Cimbom", statü gereği verilen Şampiyonlar Ligi'ndeki yayın havuzu gelirinin yüzde 10'luk kısmıyla (350 bin avro) teselli buldu.

Yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam eden "Cimbom", önce İskoçya'dan St. Johnstone, akabinde de play-off turunda Danimarka'dan Randers'ı saf dışı bırakarak gruplara adını yazdırdı.

Gruplara katılım bedeli olan 3,63 milyon avroyu kazanan Galatasaray, 5 maç sonunda 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 2,94 milyon avroluk performans gelirine ulaştı.

Grup ikinciliğini ve dolayısıyla play-off'u garantileyen sarı-kırmızılılar, tur primi kaleminde 1,05 milyon avroluk ödülü de garantiledi. "Cimbom" şayet grup maçlarını lider tamamlarsa 1,1 milyon avro liderlik ve 1,2 milyon avro son 16 turu primi olmak üzere bu kalemden toplam 2,3 milyon avroyu kasasına koyacak.

Galatasaray, katsayı gelirinde ise 24 hissenin karşılığı olarak 3,168 milyon avro kazanmış durumda.

Sarı-kırmızılı ekibi yayın havuzu gelirinden de yaklaşık 5 milyon avroluk gelir bekliyor.

Galatasaray'ın bu sezonki UEFA macerasından şu ana dek kazandığı para ödülü dağılımı şöyle:

GALATASARAY'IN UEFA PARA ÖDÜLÜ KALEMLERİMilyon €
Şampiyonlar Ligi yayın geliri0,35
Avrupa Ligi katılım 3,63
Avrupa Ligi performans 2,94
Avrupa Ligi katsayı3,168
Avrupa Ligi grup ikinciliği0,55
Avrupa Ligi play-off0,5
Avrupa Ligi yayın geliri 5
Toplam16,138

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 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. hafta maçında Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. hafta maçında Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.

AA / Eyüp Karakuş - Spor Haberleri

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