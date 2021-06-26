Galatasaray, Antwerp'in Luyindama için yaptığı 2 milyon euroluk teklifi reddetti

Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Luyindama için Antwerp 2 milyon euroluk teklifte bulundu. Teklif edilen miktar Fatih Terim tarafından yeterli bulunmazken Belçika ekibine olumsuz geri dönüş yapıldı. Sarı-kırmızılılarla 1 yıllık kontratı kalan Kongolu futbolcunun, sözleşmesinin uzatılması da gündemde.