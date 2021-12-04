Galatasaray-Altay maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 4 Aralık Cumartesi Galatasaray-Altay maçının gollerini kim attı?
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Altay'ı konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Galatasaray-Altay maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 4 Aralık Galatasaray-Altay maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Galatasaray-Altay maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 4 Aralık Galatasaray-Altay maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...
Galatasaray-Altay maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 4 Aralık Galatasaray-Altay maçının gollerini kim attı? Galatasaray-Altay kaç puanda? Galatasaray-Altay ilk 11'de kimler var? Galatasaray-Altay ligde kaçıncı sırada? Galatasaray-Altay maç özeti yayınlandı mı?
Galatasaray - Altay maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 19:00 'da başladı.
Galatasaray - Altay maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Maç 1-1 beraberlikle devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı. Gol atıldığında detayları paylaşacağız.
Maçta 1-1 eşitlik var. Maçın golleri şu şekilde.
Galatasaray'ın attığı goller:
- 34. dakika : Halil Dervisoglu
- 79. dakika : Mbaye Diagne
Altay'ın attığı goller:
- 17. dakika : César Pinares
- 86. dakika : Daouda Bamba
Şuan maç 2-2 oldu. Maçta son dakikalara girildi. Maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
İLK YARI SONUCU : 1-1
MAÇ SONUCU : 2-2
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
GALATASARAY-ALTAY MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Maç, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı Cüneyt Çakır yönetiyor.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Halil, Mostafa
Altay: Mateusz, İbrahim, Murat, Cebrail, Kazım, Zeki, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba
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