Galatasaray-Altay maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 4 Aralık Cumartesi Galatasaray-Altay maçının gollerini kim attı?

Galatasaray-Altay maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 4 Aralık Galatasaray-Altay maçının gollerini kim attı? Galatasaray-Altay kaç puanda? Galatasaray-Altay ilk 11'de kimler var? Galatasaray-Altay ligde kaçıncı sırada? Galatasaray-Altay maç özeti yayınlandı mı?

GALATASARAY - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Altay maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 19:00 'da başladı.

GALATASARAY - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Altay maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - ALTAY MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 1-1 beraberlikle devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

GALATASARAY - ALTAY MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı. Gol atıldığında detayları paylaşacağız.

Maçta 1-1 eşitlik var. Maçın golleri şu şekilde.

Galatasaray'ın attığı goller:

34. dakika : Halil Dervisoglu

79. dakika : Mbaye Diagne

Altay'ın attığı goller:

17. dakika : César Pinares

86. dakika : Daouda Bamba

Şuan maç 2-2 oldu. Maçta son dakikalara girildi. Maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İLK YARI SONUCU : 1-1

MAÇ SONUCU : 2-2

GALATASARAY - ALTAY MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

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GALATASARAY - ALTAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Maçı Cüneyt Çakır yönetiyor.

GALATASARAY - ALTAY MAÇI İLK 11

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Halil, Mostafa

Altay: Mateusz, İbrahim, Murat, Cebrail, Kazım, Zeki, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba

#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

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