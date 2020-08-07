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Galatasaray, Alman yıldız Mario Götze ile görüşmek için randevu aldı

Transfer çalışmalarını sürdüren ve Arda Turan ile ilk transferini resmiyete kavuşturan Galatasaray, gözünü yurt dışına çevirdi. Sarı kırmızılıların Mario Götze ile yakından ilgilendiği söylenirken idari menajer Şükrü Hanedar'ın Götze için randevu aldığı ortaya çıktı.

07.08.2020 14:31 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:55

Arda Turan ile yeni sezon için transferlerine başlayan Galatasaray yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, Alman futbolcu Mario Götze ile görüşme gerçekleştirecek. İdari menajer Şükrü Hanedar, Mario Götze'den pazartesi günü için randevu aldı. Bonservisi elinde olan Alman yıldız ve menajeriyle mali şartlar konuşulacak.

YAKINDAN İLGİLENİYOR

Hanedar, bu süre zarfında oyuncunun başka takıma gitmemesi için Götze'yle yakından ilgileniyor. Öyle ki kardeşi Felix'e koronavirüs bulaşan Götze'yi arayanlar arasında Hanedar'ın ilk sırada olduğu ortaya çıktı.

ALMANYA'YI ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI

Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcu ile mali şartları konuşulacak. Götze'nin yıllık 2.5 milyon euro ve imza parası talep ettiği belirtiliyor. Borussia Dortmund alt yapısında yetişen Götze, 2013'te Bayern Münih'e transfer olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüştü.

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile şampiyon olan Götze, finalde Arjantin'i mağlup ettikleri maçta tek golü atmıştı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon Dortmund'da 15 maçta forma giydi, 3 gol attı.

(Sabah)

Galatasaray, Alman yıldız Mario Götze ile görüşmek için randevu aldı
Haber Yorumları (1)
FEDERASYON: öyle orantısız bütçe verdi ki adamlar istediği her oyuncuyu alır bu sene 20 puan farkla şampiyon olur futboldaki rekabeti yok etti federasyon bu sene şampiyonlar ligine de gidemiyorlar şampiyon da olamadılar hadi geçen yıllar onlarla açıklanıyordu bütçedeki büyük uçurum bu sene o da yok aylardır stat tribün geliri bile yok bu bolluk bu servet nereden geliyor
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