Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun maliyetini açıkladı! Serbest kalma bedeli dikkat çekici
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Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun maliyetini açıkladı! Serbest kalma bedeli dikkat çekici

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Spor

Galatasaray, Rumen 10 numara Alexandru Cicaldau'yu resmen kadrosuna kattı. KAP'a yapılan açıklamaya göre Galatasaray, Craiova takımına 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 5 yıllık anlaşma yapılan Cicaldau'nun serbest kalma bedeli de 25 milyon euro.

Galatasaray , Romanya'da Craiova takımının formasını giyen Alexandru Cicaldau'yu resmen kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılı ekip resmi duyurunun ardından Cicaldau transferinin maliyetini KAP'a bildirdi.

BONSERVİS ÜCRETİ 3 YILDA ÖDENECEK

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda futbolcunun eski kulübüne üç yıl içinde 6.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllığına anlaşma sağlanmıştır."

SERBEST KALMA MADDESİ GÜNDEM OLDU

Galatasaray'ın Romanyalı orta sahanın sözleşmesine '25 milyon euroya serbest kalır' maddesi koydurması ise sosyal medyada oldukça konuşuldu.

MAAŞI 1.1 MİLYON EURO

Cim Bom'un 24 yaşındaki futbolcuya da yıllık 1.1 milyon Euro vereceği iddia ediliyor.

Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun maliyetini açıkladı! Serbest kalma bedeli dikkat çekici

HAGİ'NİN TAKIMINDA YETİŞTİ

Cicaldau, Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul takımının alt yapısında yetişip, 1 milyon Euro bedelle Craiova'ya transfer olmuştu. Oyuncunun sözleşmesi gelecek sezon sona eriyordu. Çoğunlukla forvet arkasında görev yapan Alexandru Cicaldau, geçtiğimiz sezon 43 resmi maçta 12 gol 4 asistlik performans ortaya koydu.

14 kez Romanya forması da giyen Cicaldau'nun, Milli Takım 'da 2 golü var.

Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun maliyetini açıkladı! Serbest kalma bedeli dikkat çekici
Galatasaray, Rumen futbolcu Cicaldau'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı
Galatasaray, Rumen futbolcu Cicaldau'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı
Son Dakika: Galatasaray, Rumen orta saha oyuncusu Cicaldau'yu KAP'a bildirdi
Son Dakika: Galatasaray, Rumen orta saha oyuncusu Cicaldau'yu KAP'a bildirdi
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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