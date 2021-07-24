Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun maliyetini açıkladı! Serbest kalma bedeli dikkat çekici

Galatasaray, Rumen 10 numara Alexandru Cicaldau'yu resmen kadrosuna kattı. KAP'a yapılan açıklamaya göre Galatasaray, Craiova takımına 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 5 yıllık anlaşma yapılan Cicaldau'nun serbest kalma bedeli de 25 milyon euro.