Galatasaray Ahmet Çakar'a neden 75 milyon Euro'luk dava açıyor, Ahmet Çakar Osimhen'e ne dedi?

Spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız futbolcusu Victor Osimhen hakkında yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı. Çakar'ın sözlerinin ardından sarı-kırmızılı kulübün bu ifadeleri yargıya taşıyabileceği ve yorumcuya yüksek meblağlı bir tazminat davası açmayı değerlendirdiği ileri sürülüyor. Peki, Galatasaray Ahmet Çakar'a neden 75 milyon Euro'luk dava açıyor?

GALATASARAY'DAN AHMET ÇAKAR'A DEV TAZMİNAT HAZIRLIĞI

Gazeteci Ali Naci Küçük, Galatasaray'ın yorumcu Ahmet Çakar hakkında, Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'e yönelik iddiaları nedeniyle 75 milyon euro tutarında tazminat davası açmaya hazırlandığını ileri sürdü. Küçük'e göre kulüp, Çakar'ın "asılsız açıklamaları" sebebiyle hukuki süreci başlatmak üzere kararlı adımlar atıyor.

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

Küçük'ün aktardığı bilgilere göre, Galatasaray Kulübü Osimhen hakkında ortaya atılan iddiaları ciddiye alarak yalnızca hukuki girişimlerle değil, ilgili bakanlıklarla da temasa geçti. 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı yıldız oyuncusuna yönelik bu söylemlere karşı kulüp yönetiminin "son derece öfkeli ve hassas" olduğu belirtildi.

TARİHİN EN YÜKSEK TAZMİNAT DAVASI OLABİLİR

Gazeteci Ali Naci Küçük, Galatasaray'ın açacağı davanın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülen en yüksek bedelli tazminat davası olabileceğini vurguladı. Kulüp yetkililerinin, hem oyuncusunun hem de marka değerinin zarar gördüğünü düşündüğü ifade edildi.

AHMET ÇAKAR'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Ahmet Çakar, iddialar karşısında henüz bir açıklama yapmadı. Ancak sarı-kırmızılı taraftarların bir kısmı, kulübün bu yöndeki kararını desteklediklerini dile getirdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, "Galatasaray'ın itibarını koruma adına doğru bir adım" yorumları dikkat çekti.

AHMET ÇAKAR NE DEMİŞTİ?

Ahmet Çakar, 30 Eylül tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Osimhen'in hastalığıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan bana bilgi geldi. Osimhen'in hastalığını bir spor insanı ve baba olarak açıklamak istemem. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce ile konuştuğumda, bu rahatsızlığın Süper Lig'de 4-5 siyahi oyuncuda bulunduğunu, Osimhen'in ise negatif olduğunu söyledi."

Çakar, ardından yaptığı ikinci paylaşımda ise şu sözlerle endişesini dile getirdi:

"Benim için çok üzücü bir gün. Maalesef Osimhen ile ilgili ciddi bir sağlık problemi olduğuna dair bilgi aldım. Umarım doğru değildir."