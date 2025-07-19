Galatasaray Admira Wacker muhtemel 11'ler! Leroy Sane, Osimhen Admira maçında oynayacak mı?

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, bu hazırlık maçında hem genç oyunculara şans vermek hem de forma arayışında olan futbolcuları test etmek isteyebilir. Galatasaray Admira Wacker muhtemel 11'ler? Leroy Sane, OsimhenAdmira maçında oynayacak mı?

GALATASARAY - ADMİRA WACKER MAÇI TARİHİ VE SAAT BİLGİSİ

Galatasaray'ın Admira Wacker ile oynayacağı hazırlık maçı, 20 Temmuz Pazar günü saat 20:30'da başlayacak. Bu karşılaşma, takımın yeni sezon hazırlık programının önemli bir aşamasını oluşturuyor.

GALATASARAY - ADMİRA WACKER MAÇI YAYIN BİLGİSİ

Mücadelenin televizyon yayın hakları S Sport Plus kanallarına ait. Maç, Avusturya'nın Linz şehrindeki Raiffeisen Arena Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar, bu özel hazırlık karşılaşmasını canlı olarak takip edebilecek.

GALATASARAY'IN KAMP DÖNEMİ VE MAÇ KADROSU

Sarı-kırmızılı ekip, sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürüyor. Teknik ekip, Admira Wacker maçında hem genç yetenekleri denemek hem de yeni transferlerin adaptasyon sürecini hızlandırmak amacıyla kadroda değişikliklere gidebilir.

ADMİRA WACKER HAKKINDA BİLGİLER

Avusturya Bundesliga'nın tecrübeli ekibi Admira Wacker, Galatasaray için önemli bir hazırlık rakibi konumunda. Bu maç, özellikle defansif organizasyon ve orta saha dengelerinin test edilmesi açısından kritik bir fırsat sunacak.

GALATASARAY ADMİRA WACKER MUHTEMEL 11'LER!

Galatasaray : Jankat, Ali Turap, Cuesta, Nelsson, Kazımcan, Zaniolo, Torreira, Berkan, Köhn, Yusuf, Çağrı