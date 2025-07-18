Galatasaray Admira Wacker maçı şifresiz mi yayınlanacak, şifreli mi yayınlanacak?

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu hazırlık kampında karşılaşacağı Admira Wacker mücadelesi, 19 Temmuz 2024 Cuma günü oynanacak. Maç, 20:30'da başlayacak. Peki, GalatasarayAdmira Wacker maçı şifresiz mi yayınlanacak?

GALATASARAY - ADMİRA WACKER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Admira Wacker Maçı, 20 Temmuz Pazar günü oynanacak, maç saat 20:30'da başlayacak.

GALATASARAY - ADMİRA WACKER MAÇI ŞİFRELİ Mİ, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Admira Wacker arasındaki maçı, S Sport Plus kanallarından canlı maç izlenebilecek. Galatasaray Admira Wacker,maçı, Linz'da, Raiffeisen Arena Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK KAMPI VE KADRO DURUMU

Galatasaray, yeni sezon öncesi Avusturya kampında çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, Admira Wacker maçında genç oyunculara ve yeni transferlere şans verebilir.

Admira Wacker ise Avusturya Bundesliga'da mücadele eden deneyimli bir ekip. Bu maç, Galatasaray'ın sezon hazırlığı için önemli bir test olacak.