Galatasaray'a gidiyor derken şaşırttı! Serdar Gürler'den sürpriz imza - Haberler Spor
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Galatasaray'a gidiyor derken şaşırttı! Serdar Gürler'den sürpriz imza

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray'ın hedefindeki Konyasporlu Serdar Gürler, Medipol Başakşehir'le prensipte anlaşmaya vardı. Serdar, Visca'nın boşluğunu dolduracak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerindne Medipol Başakşehir, Trabzonspor'a sattığı Edin Visca'nın boşluğunu çabuk doldurdu. Konyaspor'dan Serdar Gürler'le 1.5 yıllık anlaşmaya varıldı.

Galatasaray'a gidiyor derken şaşırttı! Serdar Gürler'den sürpriz imza

GALATASARAY PEŞİNDEYDİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de fırtınalar estiren Serdar'ı kadrosuna katmayı çok istiyordu ancak futbolcunun tercihi Başakşehir'den yana oldu.

Galatasaray'a gidiyor derken şaşırttı! Serdar Gürler'den sürpriz imza

18 MAÇTA 4 GOL 6 ASİST

30 yaşındaki Serdar, bu sezon gösterdiği performansla adından hayli söz ettiriyor. Tecrübeli futbolcu bu sezon 18 karşılaşmada 4 gol atıp, 6 da asist üretti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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