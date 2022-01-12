Galatasaray'a gidiyor derken şaşırttı! Serdar Gürler'den sürpriz imza
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Galatasaray'ın hedefindeki Konyasporlu Serdar Gürler, Medipol Başakşehir'le prensipte anlaşmaya vardı. Serdar, Visca'nın boşluğunu dolduracak.
Spor Toto Süper Lig ekiplerindne Medipol Başakşehir, Trabzonspor'a sattığı Edin Visca'nın boşluğunu çabuk doldurdu. Konyaspor'dan Serdar Gürler'le 1.5 yıllık anlaşmaya varıldı.
GALATASARAY PEŞİNDEYDİ
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de fırtınalar estiren Serdar'ı kadrosuna katmayı çok istiyordu ancak futbolcunun tercihi Başakşehir'den yana oldu.
18 MAÇTA 4 GOL 6 ASİST
30 yaşındaki Serdar, bu sezon gösterdiği performansla adından hayli söz ettiriyor. Tecrübeli futbolcu bu sezon 18 karşılaşmada 4 gol atıp, 6 da asist üretti.
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