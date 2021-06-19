Galatasaray 38. başkanını seçiyor; ilk 10 sandıkta Eşref Hamamcıoğlu önde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray 38. başkanını seçiyor; ilk 10 sandıkta Eşref Hamamcıoğlu önde

Galatasaray 38. başkanını seçiyor; ilk 10 sandıkta Eşref Hamamcıoğlu önde
Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 38'inci başkanını seçiyor.

Galatasaray Kulübü, Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 38'inci başkanını seçiyor. Toplam 30 sandıkta oy verme işleminin sona ermesinin ardından açılan ilk 10 sandık sonucunda Eşref Hamamcıoğlu yarışı önde götürüyor.

Galatasaray Lisesi'nde yapılan Galatasaray Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda üyeler, kulübün yeni başkanını seçmek için oylarını kullandı. Başkanlık için mücadele veren İbrahim Özdemir sarı, Metin Öztürk mor, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri oy pusulası ile yarıştı. An itibariyla açılan ilk 10 sandıkta en çok oyu alan isim olan Eşref Hamamcıoğlu, rakiplerinin önünde yer alıyor. Hamamcıoğlu ilk 10 sandıkta 610 oy almış durumda. Hamamcıoğlu'nu sırasıyla 378 oy ile Burak Elmas, 313 oy ile Metin Öztürk, 171 oy ile Mehmet Yiğit Şardan ve 41 oy ile İbrahim Özdemir takip ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar

G.Saray Sandık Başkanı İrfan Aktar: Eşref Hamamcıoğlu kazandı gibi, fark zor kapanır
G.Saray Sandık Başkanı İrfan Aktar: Eşref Hamamcıoğlu kazandı gibi, fark zor kapanır
Hakan Çalhanoğlu ve Ragnick vaadinde bulunan İbrahim Özdemir'in hayali 7. sandıkta bitti
Hakan Çalhanoğlu ve Ragnick vaadinde bulunan İbrahim Özdemir'in hayali 7. sandıkta bitti
İlk sandıkta Eşref Hamamcıoğlu için atılan oy sayısı daha fazla çıktı
İlk sandıkta Eşref Hamamcıoğlu için atılan oy sayısı daha fazla çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emel Sayın Seda Sayan Acun Ilıcalı Rafet El Roman
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Mert Müldür Şenol Güneş Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray 38. başkanını seçiyor; ilk 10 sandıkta Eşref Hamamcıoğlu önde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 18:13:32. #1.14#

title