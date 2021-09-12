Galatasaray: 2-2

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. 10 puana yükselen Trabzonspor bu sonuçla ligde ilk puan kaybını yaşarken, 8 puana çıkan Galatasaray ise 4 maç sonunda iki karşılaşmada puan kaybetti.

Trabzonspor'da 37'nci dakikada İsmail'in yerine oyuna dahil olan Trondsen, 53'üncü dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. Norveçli futbolcunun yerine oyuna yeni transferlerden Denswil dahil olurken, Hollandalı oyuncu da bordo-mavili forma ile ilk maçına çıkmış oldu.