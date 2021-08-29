Futbol: Süper Lig
Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Sadiku, Travnik, Yusuf Erdoğan (Dk. 82 Ahmet Emin Engin), Hajradinovic (Dk. 90+2 Doğucan Haspolat), Varga (Dk.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Sadiku, Travnik, Yusuf Erdoğan (Dk. 82 Ahmet Emin Engin), Hajradinovic (Dk. 90+2 Doğucan Haspolat), Varga (Dk. 46 Umut Bozok), Jörgensen (Dk. 82 Eysseric)
Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt (Dk. 74 Ömer Bayram), Berkan Kutlu, Cicaldau (Dk. 46 Taylan Antalyalı), Barış Alper Yılmaz (Dk. 65 Babel), Morutan (Dk. 72 Feghouli), Kerem Aktürkoğlu, Diagne (Dk. 46 Mustafa Muhammed)
Goller: Dk. 32 Cicaldau, Dk. 38 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 45+2 Jörgensen, Dk. 66 Umut Bozok (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 71 Sadiku, Dk. 90+2 Eysseric (Kasımpaşa)
Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanan müsabaka, 2-2 beraberlikle tamamlandı.
56. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Hajradinovic'in dar açıdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.
62. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında Taylan Antalyalı'dan seken topa ters kanatta Yusuf Erdoğan'ın çıkardığı şutta kaleci Muslera, yakın direkte gole izin vermedi.
66. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Taylan Antalyalı'nın kaptırdığı topu kontrol eden Yusuf Erdoğan, bekletmeden pasını Umut Bozok'a verdi. Umut'un ceza yayı içinden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-2
74. dakikada Van Aanholt'un ara pasında Mustafa Muhammed'in ceza sahası içinden vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
80. dakikada Galatasaray 3. gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Feghouli, kaleci Ertuğrul'dan sıyrıldı. Açısı daralan Cezayirli futbolcunun sağ çaprazdan vuruşunda araya giren Tarkan Serbest, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90. dakikada Travnik'in soldan ortasında Eysseric'in arka direkte kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.
Karşılaşma, 2-2 sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan