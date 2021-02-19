Galatasaray 1,5 yıldır takip ettiği 'Yeni Hagi' Olimpiu Morutan için harekete geçecek

Kanser geçirdiği için korona aşısını sağ koldan olan Nilüfer'den kendisini tiye alan takipçisine cevap

İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı ortaya çıktı

Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu

Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti

Demirtaş'ın terör örgütü PKK'yı kınamasına HDP'den ilk yorum: Biz de aynı düşüncedeyiz

Galatasaray'a geldiği günden bu yana harikalar yaratan Mostafa Mohamed transferinde aslan payı gözlemci ekibinin olmuştu. Genç ve yetenekli futbolcu arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda yeni hedef Olimpiu Morutan. Yönetim 21 yaşındaki Rumen orta sahayı listesine ekledi.

Galatasaray'da Emre Utkucan liderliğindeki gözlemci ekibi yeni yıldızları keşfetmeye devam ediyor. Romanya'da 'Yeni Hagi' olarak bilinen Olimpiu Morutan, Galatasaray'ın radarına girdi. Böylece, Belhanda'nın takımdan ayrılması durumunda alternatif isim de belirlenmiş oldu.

1,5 YILDIR TAKİP EDİLİYOR

Takvim'in haberine göre, Steaua'da forma giyen Morutan'ın 1.5 yıl takip edildiği ve yeni sezon öncesi transfer için harekete geçileceği öğrenildi. Genç yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

18 MAÇTA 4 GOL VE 10 ASİST

Morutan hem oynadığı bölge hem de sol ayağını çok etkili kullanması nedeniyle Romanya'da 'Yeni Hagi' olarak gösteriliyor. Genç yıldız 18 maçta 4 gol atarken, 10 da asist yaptı.