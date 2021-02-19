Galatasaray 1,5 yıldır takip ettiği 'Yeni Hagi' Olimpiu Morutan için harekete geçecek
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Galatasaray 1,5 yıldır takip ettiği 'Yeni Hagi' Olimpiu Morutan için harekete geçecek

19.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:18

Galatasaray'a geldiği günden bu yana harikalar yaratan Mostafa Mohamed transferinde aslan payı gözlemci ekibinin olmuştu. Genç ve yetenekli futbolcu arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda yeni hedef Olimpiu Morutan. Yönetim 21 yaşındaki Rumen orta sahayı listesine ekledi.

Galatasaray'da Emre Utkucan liderliğindeki gözlemci ekibi yeni yıldızları keşfetmeye devam ediyor. Romanya'da 'Yeni Hagi' olarak bilinen Olimpiu Morutan, Galatasaray'ın radarına girdi. Böylece, Belhanda'nın takımdan ayrılması durumunda alternatif isim de belirlenmiş oldu.

1,5 YILDIR TAKİP EDİLİYOR

Takvim'in haberine göre, Steaua'da forma giyen Morutan'ın 1.5 yıl takip edildiği ve yeni sezon öncesi transfer için harekete geçileceği öğrenildi. Genç yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Galatasaray 1,5 yıldır takip ettiği yeni Hagi, Olimpiu Morutan için harekete geçecek

18 MAÇTA 4 GOL VE 10 ASİST

Morutan hem oynadığı bölge hem de sol ayağını çok etkili kullanması nedeniyle Romanya'da 'Yeni Hagi' olarak gösteriliyor. Genç yıldız 18 maçta 4 gol atarken, 10 da asist yaptı.

Galatasaray 1,5 yıldır takip ettiği 'Yeni Hagi' Olimpiu Morutan için harekete geçecek
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