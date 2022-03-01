GAİB Mart ayı eğitim takvimini duyurdu

Eğitim faaliyetlerine ara vermeden devam eden Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Mart ayı eğitim takvimini kamuoyuna duyurdu.

Dijital ortamda sürdürülen eğitimler hakkında bilgi veren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "2022 yılına, birbirinden faydalı eğitimlerin gerçekleştirileceği bir ayla daha devam ediyoruz. 2022 yılında her sene olduğu gibi eğitim seminerlerimiz, uzun soluklu e-ticaret ve dış ticaret eğitimlerimiz hız kesmeden devam edecektir" dedi.

Şubat ayında gerçekleştirdikleri eğitimlere değinen Kileci, "Şubat ayında Birliklerimizce 9 farklı başlıkta düzenlenen webinarlarımıza toplam 5 bin 942 kişi katıldı. Eğitimlerimize canlı olarak katılamayanların, Youtube kanalımızdan istediği zaman erişebilme şansına sahip olduğunu vurgulamak isterim" şeklinde konuştu.

Açıklamasında Mart ayında gündüz kuşağı bilgilendirme serilerinde takvime eklenen eğitimler hakkında da bilgi veren Kileci, "Mart ayında, İş Müzakerelerinde İletişim Esasları ve Doğru Sanılan Yanlışlar eğitimi ile etkinliklerimize başlıyoruz. Ayrıca günümüz teknolojisinin geldiği son noktada oldukça dikkat çeken ve heyecan uyandıran Metaverse, NFT ve Blokzincir Teknolojileri konusu ile ilgili eğitimi de Mart takvimimize ekledik. Bunlara ek olarak eğitim konularımız: Şirketler Neden Batar, Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri, Enflasyon Dönemlerinde İşletme Yönetimi, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve Türk İhracatçılarının Pazar Seçimine Etkileri, Kurumsal İletişim ve İtibar Yönetimi, Problem Çözme ve Karar Alma Teknikleri konularında eğitimler verilecektir. Ayrıca, Mart ayına anlam kazandıran 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili özel bir program hazırladık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Programı İş Hayatında Kadının Güçlü Yeri adlı bir etkinlik ile GAİB Hizmet Binası'nda değerli konuşmacılarımız ve katılımcılarımızla buluşmak için heyecanla bekliyoruz" diye açıklamalarda bulundu.

Bu yıl ilki düzenlenecek olan akşam eğitimleri, çalışan üye ve katılımcılar için takvime alındı. Her Çarşamba günü akşam 20.00-22.00 saatleri arasında eğitimler düzenlenecektir. Çalışma saatlerinde eğitimlere ulaşamayan üyeleri için planlanan eğitim konuları: Gümrük İşlemlerinde Cezai Hükümler ve Uygulamaları, İhracata Yönelik Ticari İstihbarat Uygulamaları, İhracat Bedellerinin Yurda Sokulmasına Dair Güncel Uygulamalar, Dış Ticarette Teslim Şekilleri ve Dış Ticarette Ödeme Şekilleri şeklindedir. Konu ile ilgili detaylı bilgiye https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/aksam-webinarlari-basliyor-gaib-mart-2022-aksam-webinar-programlari-286.html linkinden ulaşılabilecek. Öte yandan, Avrupa Birliği (AB)'nin yakından takip ettiği yeşil dönüşüm kapsamında ihracatçılarımızı yakından ilgilendiren Kurumsal Karbon Ayak İzi'ne yönelik de yüz yüze eğitim serisi başlatılması planlanmıştır. GAİB bu eğitim serisi ile, üye firmalarda konuyla ilgili teknik personellere (kalite kontrol, çevre mühendisi, üretim müdürü vb) 3 gün boyunca verilecek yüz yüze eğitimler ile Karbon Ayak İzi Hesaplaması hakkında bilgiler aktarılacak. Üyelere özel olarak ücretsiz verilecek olan "Uygulamalı Karbon Ayak İzi Hesaplama" eğitimine son başvuru 4 Mart 2022 Cuma günü. Eğitime katılmak isteyen üye firmalar https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/uygulamali-karbon-ayak-izi-hesaplama-egitim-programi-294.html adresi üzerinden detaylı bilgi alarak kaydolabilecek.

Eğitimlere ilişkin daha detaylı bilgi almak isteyenler https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/gaib-mart-2022-online-egitim-programlari-266.html üzerinden eğitim takvimine ulaşabilir, Mart ayı içerisinde düzenlenecek tüm eğitimlere aynı anda https://www.gaib.org.tr/tr/f/417.html linki üzerinden kayıt olabilirler. Dijital ortamda gerçekleştirilecek eğitimlerin toplantı davet linki, ilgili eğitimin başlayacağı gün e-posta ve SMS ile katılımcılara gönderilecektir. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi