GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci; GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, mesleki eğitimin nitelikli insan gücü yetiştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, mesleki eğitimin nitelikli insan gücü yetiştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından inşa ettirilerek 2014 yılında eğitime kazandırılan GAİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yürütülen çalışmalar ve eğitimde uygulanan metotlarla ilgili okul müdürü Ömer Açar'dan bilgi alarak okulda incelemeler yaptı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi Seyrantepe semtinde inşa ettirilerek 2014 yılında eğitime kazandırılan ve 2015 yılında dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi tarafından da resmi açılışı gerçekleştirilen 40 derslikli GAİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemeler yapan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, mesleki eğitimin nitelikli insan gücü yetiştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Okul Müdürü Ömer Açar'dan okulun açıldığı günden bu yana kurum bünyesinde faaliyet gösteren bölümlerle ilgili bilgiler alarak, okul binasında incelemeler yapan Başkan Kileci yaptığı değerlendirmede, "Mesleki ve teknik liselerimize olan ilgiyi artırmak zorundayız. Öğrencilerimizin, tercihlerde bu liseleri son sıralara bıraktığını görüyoruz. Oysa bu liseler, üretimimizin ve ihracatımızın altyapısını oluşturan nitelikli ara eleman dediğimiz, mesleki ve teknik donanıma sahip bir insan kaynağı oluşturması bakımından hayati önemdedir. Tabii bu kurumlarımızı, içinde bulunduğumuz şartlara ve yeni oluşan meslek gruplarına uygun hale getirmek ve uygulanan müfredatı bu çerçevede güncellemek zorundayız. Aksi halde verilecek eğitimin pratik anlamda bir karşılığını göremeyiz" dedi.

GAİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin temel kuruluş amacına değinen Kileci, "Birliklerimiz tarafından inşası tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığımıza bağışlanan bu okulun kuruluş amacı, ihracatımıza nitelikli iş gücü için kaynak oluşturulmasını sağlamak ve mezun olan gençlerimizi bu alanda istihdam etmekti. Okulumuz inşa edilirken gerekli bütün fiziki koşullar oluşturulmuş, ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili birimler ve bölümler inşa ettirilmiş, Bölgemizin en önemli mesleki eğitim kurumlarından birisi haline getirilmiştir. Bundan sonraki süreçte de, okulumuzun zamanın gerektirdiği donanımlarla eğitim öğretime devam edebilmesi için okul idaresiyle karşılıklı görüş alışverişi içerisinde çalışmalarımızı sürdürecek; Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak eğitim kalitesinin artırılması için gereken tüm desteği vereceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA