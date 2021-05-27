GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci'den İSO 500'deki firmalara tebrik

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, İSO 500 listesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 39 firmanın yer aldığını belirterek firmaları tebrik etti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, İSO 500 listesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 39 firmanın yer aldığını belirterek firmaları tebrik etti.

Kileci, yazılı açıklamasında, listede yer alan firmaların ihracatçı firmalar olduğunu ifade etti.

Bu durumun kendilerini gururlandırdığına işaret eden Kileci, "Önümüze daha büyük hedefler koyuyor. 2020 yılının başından bu yana bölgede aktif olarak ihracat yapan firma sayısı 5 bin 220'ye ulaşmış durumda. Pandemiyle geçen 2020 yılında tüm zorluklara rağmen 9,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu sene rakamı 12 milyara çıkarmayı, önümüzdeki yıl İSO 500'de daha fazla firmayla yer almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin İSO 500'de 39 firmayla temsil edildiğine dikkati çeken Kileci, bölgenin lokomotifi Gaziantep'te de bu sayının 29 olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar