GAHİB eğitim yatırımlarını sürdürüyor
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GAHİB eğitim yatırımlarını sürdürüyor

GAHİB eğitim yatırımlarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), mesleki eğitime yönelik çalışmalarına bir yenisini daha eklemek istiyor.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), mesleki eğitime yönelik çalışmalarına bir yenisini daha eklemek istiyor.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), mesleki eğitime yönelik çalışmalarına bir yenisini daha eklemek istiyor. Birlik Başkanı Ahmet Kaplan ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan bir heyet, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi'ne olası lise-sanayi iş birliği imkanlarının gözden geçirilmesi amacıyla bir ziyaret gerçekleştirerek incelemelerde bulundu.

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan ve yönetim kurulu üyelerinin Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi ziyaretinde Milli Eğitim İl Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Mehmet Ali Dağdeviren, müdür yardımcıları ve ilgili branş öğretmenleri hazır bulundular.

Ziyarette okulun teknik altyapısı ve öğrenci profili hakkında bilgi aldıklarını ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, yaptığı açıklamada birlik olarak özellikle ara elaman ve mavi yakalı işgücü yetiştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile olası işbirlikleri için farklı çalışmalar yürüttüklerini, bu ziyaretin de bu çerçevede organize edildiğini dile getirdi. Kaplan, okulda belirlenecek kabiliyetli öğrencilere burs verilmesi, bir adet tam donanımlı bilgisayarlı tasarım sınıfı yaptırılması ve okulda halı tasarımına destek verecek bir bölümün açılması ile ilgili projeler geliştirilmesi konusunda fikir birliğine varıldığını açıkladı.

Toplantı sonrasında Müdür Mehmet Ali Dağdeviren, lisenin eğitim kadrosu tarafından yapılan ve Birecik Barajı inşası sonucunda sular altında kalan Savaşan köyünü konu alan bir resmi ziyaretin anısına Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği'ne takdim etti. - GAZİANTEP

GAHİB eğitim yatırımlarını sürdürüyor
GAHİB eğitim yatırımlarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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