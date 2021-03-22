G.Saraylı futbolcudan milli maç öncesi çarpıcı sözler: Türkler ondan korkuyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Martin Linnes ülkesinin basınına konuştu. Norveç Milli Takımı'na katılmak için ülkesine giden Linnes, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Galatasaray soyunma odasında sürekli Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'dan bahsedildiğini söyledi. Tecrübeli sağ bek Haaland için, "O herkesin ağzında. Daha önce görmediğimiz şeyler yapıyor. Bence, Türkler onunla karşılaşmaktan korkuyor" dedi.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaşacağımız Norveç'te Galatasaraylı Martin Linnes, ülkesinin basınına röportaj verdi. Milli takım basın toplantısında konuşan tecrübeli oyuncu Galatasaray soyunma odasında sürekli bahsedilen Erling Haaland'dan bahsetti.

"HAALAND SOYUNMA ODASINDAKİ İLK KONU"

Galatasaray'da futbolcular arasında sürekli Haaland'ın konuşulduğunu söyleyen Linnes, "Her pazartesi Haaland soyunma odasındaki ilk konu. Takım arkadaşlarım onu soruyorlar ve çok merak ediyorlar. Hatta ne yediğini, ne konuştuğunu ve nelere güldüğünü. Falcao, Erling'in farkında ve çok etkileniyor. Radamel, ışıklar altında oynamanın ve gol atmanın ne demek olduğunu biliyor. O yüzden yakından takip ediyor. Erling'in adını duyurmasını görmek eğlenceli. O herkesin ağzında. Daha önce görmediğimiz şeyler yapıyor. Bence, Türkler onunla karşılaşmaktan korkuyor" ifadelerini kullandı.