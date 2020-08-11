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"G.Saray Türkiye'de futbolun kıblesidir" diyen Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt: Ben de 5-6 futbolcuya limitless yazarım

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, harcama limitlerine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. F.Bahçe'nin yaptığı itirazın doğru olmadığını söyleyen Cengiz, sarı-lacivertlilerin "Bir takım isterse" alır göndermesine "Futbolcular önce G.Saray'a gelir, anlaşamazsa 2-3 katı fiyata başka yere gider. G.Saray Türkiye'de futbolun kıblesidir" diyerek yanıt verdi.

11.08.2020 14:55 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:00

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sponsorluk anlaşmasının basın toplantısında gündeme dair sorulara yanıt verdi.

Belhanda ve Feghouli'nin satış durumuyla Mensah'ın transferiyle ilgili sorulara yanıt veren Cengiz, "Değerli arkadaşlar, transfer bitmez. Ne zaman başladı, 4 Ağustos. Ne zaman bitiyor, 4 Ekim. Çok bakamıyorum ama taraftarımız, 'Vay açıklayın vay' Zannedersiniz son vagon kalkıyor. Daha 2 ay var. Dinamik bir süreç, bitmez. Biz limitler içinde kurallara, yasalara uygun olarak Galatasaray'ın çıkarları doğrultusunda her türlü alış ve satışı yaparız. Hem sportif, hem mali kıstaslar bizim için çok önemli. Ahlaki boyutlara da bakıyoruz" dedi.

Fenerbahçe'nin harcama limitlerine yaptığı itiraza göndermede bulunan Mustafa Cengiz, "Biz limitler içinde kurallara, yasalara uygun olarak Galatasaray'ın çıkarları doğrultusunda her türlü alış ve satışı yaparız. Hem sportif, hem mali kıstaslar bizim için çok önemli. Ahlaki boyutlara da bakıyoruz. Biz karşı çıkmadık. Siz bir kural koyuyorsunuz. Sarı kırmızı yeşil, otobana limit koyuyorsunuz. Kafanıza göre değiştiremezsiniz. 120 değil 130, 200 isteyebilirsiniz. Trafik ışıklarının daha uzun süreli yanmasını isteyebilirsiniz ama orada bir limit var. Ben buna uymam, ben bunu aşarım, cezayı da ödemem diyemezsiniz. Bunu dediğiniz anda değerli rakibimiz için değil sadece, kendimizi için de söylüyorum. Kurallara uymak durumundayız. Kurallara uymazsanız kaos ve anarşi olur. Devlet olmanın ana prensibi kurallardır. Kurallar manzumesi, bütünüdür. Yanlışsa düzeltin. Varsa Kasımpaşa'nın maddi hatası olmuş, düzeltin" dedi.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;

Fenerbahçe'nin taleplerini göz önüne alalım,gelecek yıl için düzenleyelim. Oyun başlamış, transfer başlamış. Oyun başlamışken kuralları değiştirirseniz kıymeti harbiyesi kalmaz. Biz rahat değiliz. 493 milyon TL harcamanız var, hayır. Bu bütçemiz, bunun içinde 40-50 milyon harcayabilirim. Onu da anlamsız harcayamam. Biz sabah akşam lisans alabilmek için mücadele ediyoruz. Futbolculara milyon eurolar harcayacak halim yok. Hem karnım doysun, hem yemeğim eksilmesin diyeceksiniz. Böyle bir dünya yok.

"CEZAYA KATLANMAK DA BİR ASALETTİR"

Bize diyorlar ki, gelecek yıl bu duruma düşeceksiniz. Biz cezamız neyse onu çekeriz. Cürüm cezaya tabidir. Ben bir sürü ceza yedim. Aziz Bey'den sonra rekor bende. Ödedim parayı, gıkım çıkmadı. Neden, ceza alacağımı biliyordum. Cezaya katlanmak da bir asalettir.

"5-6 FUTBOLCUYA 'LIMITLESS' YAZARIM"

Biz gelecek yıl ceza yersek, Allah şundan korusun, başkalarının elindeki futbolcuya, genç çocuklar kızmıyorum, profesyonel olarak düşünürseniz daha fazla maddi olanaklar sunarsanız, Ahmet'i değil Mehmet'i kandırabilirsiniz, 2-3 kat hem 5-6 futbolcuya 'limitless' yazarım. Bana ceza veremezsiniz, 30 milyon taraftarım var derseniz beni suçlayın.

"FENERBAHÇE'YLE OLAN YARIŞ DAHA ÇOK GELİR GETİRİRDİ"

Değerli arkadaşlar, bizim kulüpler olarak dikkatli olmamız gerekiyor. Yapılandırma eleştiriliyor. Devlet gelecek, beni yapılandıracak. Bana el koyacak, kayyum atayacak. 5 yıl zarar etmiş firmalara kayyum atanmadığını biliyorum. Hiçbir kulübümüzün zor duruma düşmesini istemem. Fenerbahçe ile olan bir yarış daha çok gelir getirirdi. Birimiz birinci, birimiz ikinci olaydık. Ben bunu isterdim. Beşiktaş da yarışın içinde olsun. Trabzon zaten var. Ben bundan niye rahatsız olayım, zevk alırım. İsterim ki onların önünde bitireyim. Rakip camialar bizim düşmanız değil. Hepsi bizim annemiz, babamız, kardeşimiz, yakın arkadaşımız. Bunu unutmayın. İki kardeş biri bir rengi, öbürü diğer rengi seçiyor.

"BEN KURALLARI ÇİĞNEMİŞSEM CEZA VERİN"

Ben kuralları çiğnemişsem ceza verin, şike yapmışsam ceza verin. Galatasaray yapsaydı, 2 yıldır var bu, faaliyet raporlarını veriyoruz. 18 kulüp. Ne çıkacağını biz biliyoruz, biliyoruz! 3-5 milyon yanıldık. Hepsi biliyor. Eğer ben bir yönetici olarak bilmiyorsam, benim camiamın beni sorgulaması gerekir. Nasıl sen başkan yöneticisin, haberin yok ne limit çıkacağından. Ondan sonra yazacağım oraya sınır tanımayacağım, sen sınır tanımayan doktor musun? Tanımazsan aşiret, muz cumhuriyeti oluruz. Yanlış doğru düzelt. Haklı talep varsa düzeltin. Rakiplerimiz yarışın içinde olsun, mertçe, delikanlıca, 'fair' yarışalım. Bize yapılan haksızlıkları biliyorsunuz. Bizim de hatalarımız var, her şey de meydanda.

"G.SARAY TÜRKİYE'DE FUTBOLUN KIBLESİDİR"

Şimdi değerli arkadaşlar, bir takım isterse alır diyorlar. Samimiyetle söylüyor. Futbolcular önce Galatasaray'a gelir, Galatasaray ile anlaşamazsa 2-3 kat fazla fiyatla başka yere gider. Galatasaray, Türkiye'de futbolun kıblesidir. Önce Galatasaray'a gelirler, sonra bakarlar. İnşallah bunu bütün dünyada yapacağız.

Haber Yorumları (8)
BEHÇET: Mustafa Başkan doğru söylersin bırak o gezici çocuğu kendi haline
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BEHÇET: Adamsın be başkanım bırak rumezigini
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ANODOLU: Çok boş biri bu Mustafa Cengiz
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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