G.Saray maçında devleşen Lung, sosyal medyayı salladı! Çizgi film karakteri Wakabayashi'ye benzettiler
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G.Saray maçında devleşen Lung, sosyal medyayı salladı! Çizgi film karakteri Wakabayashi'ye benzettiler

23.11.2020 20:56 | Son Güncelleme: 23.11.2020 21:13

Galatasaray maçının ilk yarısında yaptığı 7 kurtarışla yıldızlaşan Kayserispor'un kalecisi Silviu Lung, sosyal medyada gündem oldu. Rumen kaleci, efsane haline gelen çizgi film karakteri Enzo Wakabayashi'ye benzetildi.

Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, Galatasaray maçının ilk yarısında yaptığı kurtarışlarla adından söz ettirdi.

Yaptığı kurtarışlarla rakip futbolculara geçit vermeyen Lung, sosyal medyada gündem oldu. Futbolseverler, Rumen kalecinin Galatasaray'a adeta tek başına direndiğini dile getirirken, 31 yaşındaki file bekçisini efsane çizgi film karakteri Enzo Wakabayashi'ye benzettiler.

G.Saray maçında devleşen Lung, sosyal medyayı salladı! Çizgi film karakteri Wakabayashi'ye benzettiler

İKİNCİ YARI YERİNİ ÇİPE'YE BIRAKTI

İlk yarının son dakikalarında sakatlanan Silviu Lung, son dakikaları sakat sakat oynadıktan sonra ikinci yarına yerini yedek kaleci İsmail Çipe'ye bıraktı.

G.Saray maçında devleşen Lung, sosyal medyayı salladı! Çizgi film karakteri Wakabayashi'ye benzettiler
G.Saray maçında devleşen Lung, sosyal medyayı salladı! Çizgi film karakteri Wakabayashi'ye benzettiler
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