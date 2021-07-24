G.Saray'ın yeni sağ beki Boey, Mbappe ve Neymar gibi yıldızlara karşı yakaladığı istatistikle göz kamaştırıyor
Sarı-Kırmızılılar'ın KAP'a bildirdiği 20 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey'in geçen sezon Dijon formasıyla yaptığı istatistikler parmak ısırttı. Boey, takımıyla çıktığı 24 maçta Ligue 1'de en fazla top kapan iki oyuncudan biri oldu. Defansif diğer kriterlerde de takımının en iyilerindendi.
Dijon'da geçen sezon Mbappe, Depay, Neymar gibi yıldızlara karşı savaşan 20 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey'in ortaya koyduğu performans gelecek için umut verdi.
2020-21 Ligue 1 sezonunda Dijon formasıyla en fazla top kapan iki oyuncudan biri Sacha Boey oldu.
Sacha Boey'in geçen sezonki istatistikleri:
Maç: 24
Asist: 1
Pas %: 79.2
İsabetli orta: 18
Orta %: 35.3
Kaptığı top: 40
Top kapma %: 74.1
Kazandığı ikili mücadele: 112
Sahipsiz top kazanma: 127
Pas arası: 41
ROSİER'E BENZİYOR
20 yaşındaki sağ bek, özellikleri bakımından Beşiktaş'ın başarılı sağ beki Valentin Rosier'e bir hayli benziyor.
Galatasaray Rosier'i almak için çok mücadele etmişti ama oyuncu tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı.