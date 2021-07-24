G.Saray'ın yeni sağ beki Boey, Mbappe ve Neymar gibi yıldızlara karşı yakaladığı istatistikle göz kamaştırıyor

Sarı-Kırmızılılar'ın KAP'a bildirdiği 20 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey'in geçen sezon Dijon formasıyla yaptığı istatistikler parmak ısırttı. Boey, takımıyla çıktığı 24 maçta Ligue 1'de en fazla top kapan iki oyuncudan biri oldu. Defansif diğer kriterlerde de takımının en iyilerindendi.