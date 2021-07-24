G.Saray'ın yeni sağ beki Boey, Mbappe ve Neymar gibi yıldızlara karşı yakaladığı istatistikle göz kamaştırıyor
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G.Saray'ın yeni sağ beki Boey, Mbappe ve Neymar gibi yıldızlara karşı yakaladığı istatistikle göz kamaştırıyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sarı-Kırmızılılar'ın KAP'a bildirdiği 20 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey'in geçen sezon Dijon formasıyla yaptığı istatistikler parmak ısırttı. Boey, takımıyla çıktığı 24 maçta Ligue 1'de en fazla top kapan iki oyuncudan biri oldu. Defansif diğer kriterlerde de takımının en iyilerindendi.

Dijon'da geçen sezon Mbappe, Depay, Neymar gibi yıldızlara karşı savaşan 20 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey'in ortaya koyduğu performans gelecek için umut verdi.

G.Saray'ın yeni sağ beki Boey, Mbappe ve Neymar gibi yıldızlara karşı yakaladığı istatistikle göz kamaştırdı

2020-21 Ligue 1 sezonunda Dijon formasıyla en fazla top kapan iki oyuncudan biri Sacha Boey oldu.

Sacha Boey'in geçen sezonki istatistikleri:

Maç: 24

Asist: 1

Pas %: 79.2

İsabetli orta: 18

Orta %: 35.3

Kaptığı top: 40

Top kapma %: 74.1

Kazandığı ikili mücadele: 112

Sahipsiz top kazanma: 127

Pas arası: 41

ROSİER'E BENZİYOR

20 yaşındaki sağ bek, özellikleri bakımından Beşiktaş'ın başarılı sağ beki Valentin Rosier'e bir hayli benziyor.

Galatasaray Rosier'i almak için çok mücadele etmişti ama oyuncu tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı.

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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Haber Yorumları (1)
NAZIM : Fransanin en iyilerinden ise gs de ne isi var. Hep kolpa..
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