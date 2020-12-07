G.Saray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş
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G.Saray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş

07.12.2020 13:28 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:34
G.Saray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş

Fenerbahçe scoutları, "Kesinlikle alınmalı" raporu verdi. Sportif Direktör Emre Belözoğlu hemen temasa geçti ancak menajerinin talebi karşısında, "3. Lig oyuncusuna imza parası vermem" deyip telefonu kapattı. Bu gelişmeler sonrası Kerem Aktürkoğlu'nu Galatasaray kaptı.

Atakaş Hatayspor maçının 88. dakikasında Emre Akbaba'nın yerine oyuna giren ve 90+3'te fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, sahada kaldığı 6 dakikada yeteneklerini gösterdi.

Geleceğin yıldızı olarak görülen 22 yaşındaki Kerem'i Galatasaray transfer döneminde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaptı.

İşte detaylar: Sarı-lacivertli kulüp adına çalışan scoutlar, Erzincanspor'u 3. Lig'de şampiyonluğa taşıyan Kerem Aktürkoğlu için ''Kesinlikle transfer edilmeli. İleride Avrupa'ya satıp para kazanabiliriz'' raporunu verdi.

TERİM DE ALINMASINI ÇOK İSTEDİ

Sportif direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu bizzat devreye girdi ve oyuncunun menajeri ile iletişime geçti. Ancak talepleri duyan Belözoğlu, ''Ben 3. Lig oyuncusuna imza parası vermem'' diyerek telefonu kapattı. Bu dönem ise G.Saray işi bitirdi.

Fatih Terim'in de alınmasını çok istediği Kerem'de ısrarcı olan sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu 850 bin TL maaşa ikna etti. Kerem'den çok umutlu olan Terim, 1998'li sol kanadı yavaş yavaş A Takım'a ısındırıyor ve Türk futboluna bir yıldız kazandırmaya hazırlanıyor.

BELÖZOĞLU İLE İDMANA ÇIKMIŞTI

Futbola 2013-14'te Gölcük altyapısında başlayan Kerem, 2015- 16'da Başakşehir'e geldi. U21 takımında oynayan genç yıldız, o dönem Emre Belözoğlu'nun da yer aldığı A Takım'la da idmanlara çıkmıştı.

(Sabah)

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