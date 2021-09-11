G.Saray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu Almanya'dan 3 takım izliyor

Kerem Aktürkoğlu, Alman takımlarının dikkatini çekti. 22 yaşındaki kanat oyuncusunu Bundesliga'dan 3 takım izliyor. DHA'nın haberine göre Kerem, Milli maçlarda da tam not aldı.

DEVRE ARASI TEKLİF

Kerem'e devre arasında bir teklif gelme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Geçen sezon 27 maça çıkan Kerem, 6 gol ve 3 asistle oynadı. Bu sezon ise 9 karşılaşmada 3 gol, 3 asistlik katı sağladı.

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