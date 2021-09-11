G.Saray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu Almanya'dan 3 takım izliyor - Haberler Spor
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G.Saray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu Almanya'dan 3 takım izliyor

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Sarı-Kırmızılılar'ın 22 yaşındaki kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, dikkatleri üzerine çekti. Kerem'i Almanya Bundesliga'dan 3 takımın izlediği belirtildi. Kerem, Milli Takım'la oynadığı maçlarda da tam not aldı.

Kerem Aktürkoğlu, Alman takımlarının dikkatini çekti. 22 yaşındaki kanat oyuncusunu Bundesliga'dan 3 takım izliyor. DHA'nın haberine göre Kerem, Milli maçlarda da tam not aldı.

G.Saray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu Almanya'dan 3 takım izliyor

DEVRE ARASI TEKLİF

Kerem'e devre arasında bir teklif gelme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Geçen sezon 27 maça çıkan Kerem, 6 gol ve 3 asistle oynadı. Bu sezon ise 9 karşılaşmada 3 gol, 3 asistlik katı sağladı.

G.Saray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu Almanya'dan 3 takım izliyor
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