G.Saray efsanesi Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Dubai'de değil, tesislerde yatmalısınız
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G.Saray efsanesi Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Dubai'de değil, tesislerde yatmalısınız

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Sarı-Kırmızılı takımın efsane oyuncularından Tugay Kerimoğlu, yayıncı kuruluşta yorumcu olduğu maç sonu programda Galatasaray'ın oyuncularını sert eleştirdi. Kerimoğlu, "Şampiyonluğa oynalınan senede bu kadar problem varken Dubai'yi mi tercih edersiniz, yoksa tesisleri mi? Virüse yakalanma ihtimalleri var. Bir oyuncu bunu düşünmek zorunda" dedi.

Hatayspor'dan 3-0'lık skorla İstanbul'a dönen Galatasaray'a ağır eleştiriler geldi. En dikkat çekenlerden birisi ise yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Sarı-Kırmızılılar'ın efsanesi ve bir dönem de takımda antrenörlük yapan Tugay Kerimoğlu'ndan geldi. Kerimoğlu, oyuncuların koronavirüs döneminde izinlerini Dubai'de geçirmesine eleştiri getirdi.

G.Saray efsanesi Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Dubai'de değil, tesislerde yatmalısınız

"HAKLARIDIR AMA DÜŞÜNECEKSİNİZ"

Kerimoğlu, "Şampiyonluğa oynadığınız senede problemler varken tatil beldesi olarak Dubai'yi mi tercih edersiniz, yoksa tesisleri mi? Ne kadar cezalı olursan ol, ne kadar sakat olursan ol. Benim tarzım o değil. Benim tarzım İstanbul dışına çıkmak değildir. Yapabileceğim çalışmayı yaparım. Tabii ki haklarıdır, farklı bir lig oluyor, yoruluyorlar, ona da bir saygısızlığım yok ama cezalı da olsanız gittiğiniz bir yerde virüse yakalanma ihtimaliniz var. Döndüğünüz maçta oynamama ihtimaliniz var. Bunu bir oyuncu düşünmek zorunda" diye konuştu.

G.Saray efsanesi Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Dubai'de değil, tesislerde yatmalısınız

"ARTIK MAZERETİ YOK"

Sözlerini şöyle sürdürdü Kerimoğlu: Galatasaray iki tane kredisini kaybetti. Bu saatten sonra o vardı, bu yoktu değil tamamen şampiyonluk mentalitesinin sahada yüzde yüz etkili olmak zorunda, hangi oyuncu oynayacaksa. Bir şeylerin mazereti kalmadı. 9 maç kaldı. Nasıl 8 puanlardan gelip şampiyon olduysanız, bazı şeylerin karşılığını fedakarlık olarak vermeniz lazım.

G.Saray efsanesi Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Dubai'de değil, tesislerde yatmalısınız
G.Saray efsanesi Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Dubai'de değil, tesislerde yatmalısınız

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