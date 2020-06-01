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Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmesini isteyen Çebi'ye G.Saray'dan yanıt: İftira

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "1986-1987 sezonu için Beşiktaş'ın şampiyon ilan edilmesi ve kupasının verilmesi için başvuru yaptık" sözlerini iftira niteliğinde asılsız iddialar olarak değerlendirdi.

01.06.2020 21:02 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:11

Beşiktaş Kulübü, 1986-87 sezonunda şike yapıldığı iddialarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na dilekçe vererek şampiyon ilan edilmelerini talep etmişti. O sezonun şampiyonu Galatasaray'dan konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı.

Sarı kırmızılı kulübün açıklamasında "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sn. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları tam anlamıyla talihsizliktir" ifadelerine yer verilirken "Rakibimizi, geçmişten kupa çıkartma çabalarını bir kenara bırakarak saha içinde adil, dürüst ve sportmence bir yarış içerisinde şampiyonluk kazanmaya davet ediyoruz" denildi.

"İFTİRA NİTELİĞİNDE ASILSIZ İDDİALAR"

Galatasaray'ın internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Kulübümüzün, 1986-87 sezonu sonunda alnının akıyla şampiyon olarak kazandığı kupanın, kendi hakları olduğunu iddia ederek kulüplerine verilmesi yönünde müracaatta bulunduklarını ifade eden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sn. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları tam anlamıyla talihsizliktir. Söz konusu müracaatın kaynağı, her türlü kanıttan ve dayanaktan yoksun, iftira niteliğinde asılsız iddialardır. Galatasaray'ın şanlı tarihine leke sürmeye yönelik bu iftiraları içeren kitabın yazarı hakkında gerekli hukuki işlemler anında başlatılmış idi. Rakibimizi, geçmişten kupa çıkartma çabalarını bir kenara bırakarak saha içinde adil, dürüst ve sportmence bir yarış içerisinde şampiyonluk kazanmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

G.Saray'dan Ahmet Nur Çebi'ye 'şampiyonluk' yanıtı: İftira niteliğinde
Ahmet Nur Çebi

AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçen gün yaptığı açıklamada konuyla ilgili "Mesut Bakkal Bey'in ifadeleriyle belirtmiş olduğu 1986-1987 sezonu için Beşiktaş'ın şampiyon ilan edilmesi ve kupasının verilmesi için başvuru yaptık. TFF'nin en kısa zamanda cevap vermesini arzu ediyoruz" şeklinde konuşmuştu.

BAKKAL'IN KİTABINDA NE YAZIYORDU?

"Denizlispor'da oynarken İstanbul'daki Beşiktaş maçından önce Galatasaray tarafından ağırlandık. Ergun Gürsoy'un bürosunun karşısındaki Dedeman Oteli'nde kaldık. Bir çanta içinde para geldi otele. Kişi başına düşen para bizim transfer taksitimizden fazlaydı. Kişi başı ikişer milyondu. Maça gittik. Orada bize atlar için kullandıkları haplardan verdiler. Maç 1-1 bitti, şampiyonluk yarışında ipler Galatasaray'ın eline geçti"

1986-1987 SEZONUNDA NE OLMUŞTU?

1986-87 sezonunda Beşiktaş ile Galatasaray şampiyonluk için yarışıyordu. Siyah-beyazlı ekip, ligin bitmesine bir hafta kala kendi evinde Denizlispor ile 1-1 berabere kalmıştı. Beşiktaş öne geçmesine rağmen 85'te yediği golle puan kaybı yaşamıştı. Beşiktaş'ın averajı Galatasaray'dan 10 fazlaydı. Beşiktaş, Denizlispor'u yense Galatasaray ile aynı puana sahip olacak ve sezonu averajla şampiyon olarak kapatacaktı.

Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmesini isteyen Çebi'ye G.Saray'dan yanıt: İftira
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