Galatasaray'da kaosun önüne geçilemiyor! Fatih Terim'in istifa edeceği iddia edildi
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Galatasaray'da kaosun önüne geçilemiyor! Fatih Terim'in istifa edeceği iddia edildi

Galatasaray'da kaosun önüne geçilemiyor! Fatih Terim'in istifa edeceği iddia edildi
Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'da son haftalarda kaybedilen puanlar, Mustafa Cengiz'in futbolculara yönelik söylemleri ve futbolculardan gelen tepkiler sonrası camia kriz üstüne kriz yaşıyor. Ortaya atılan son iddia ise büyük yankı uyandırdı. Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, "Galatasaray, Göztepe'ye yenilirse Fatih Terim istifa edebilir" dedi.

Galatasaray'da yönetim ile Fatih Terim arasındaki bağlar kopma noktasına geldi. Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, sarı-kırmızılı camiada son yaşanan gelişmeleri yorumladı. Özbostan, Galatasaray'ın Göztepe karşısında galibiyet alamaması durumunda Fatih Terim'in ayrılabileceğini söyledi.

A Spor canlı yayınına bağlanan Murat Özbostan'ın açıklamalarının bir kısmı şöyle:

"BU KRİZ BUGÜNLÜK KRİZ DEĞİL"

"Burada zoraki bir evlilik vardı. Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki birliktelik çok zorunlu şekilde devam ediyor. Bu kriz bugünlük kriz değil. Arda Turan konusu, Fatih Terim'in 'Yalnız bırakıldım' sözleri zaten bunun habercisiydi.

"BAĞLAR KOPTU"

Artık yönetim ile Fatih Terim arasında bağlar koptu. Şampiyonluk şansı da kalmadı. Seçimler, kulisler bundan sonra Galatasaray'da sezon sonuna kadar bunlar konuşulur. Galatasaray'da yaşanan bu süreç ayrılıklarla sonuçlanır. Başkan bence aday olmaz, sağlık sorunları var. Fatih Terim kalır mı, kalmaz mı? Bence gelecek yönetime bağlı.

"TERİM'İN BAŞKANLIĞI GÜNDEME GELMEMELİYDİ"

Galatasaray'ın başarısız olmasının 1 numaralı nedeni kendi camiasıdır. Bir takımın önüne bu kadar mayın bırakılamaz. Şampiyonluk yarışının içindeki Galatasaray'da Fatih Terim'in başkanlığı gündeme gelmemeliydi.

"GÖZTEPE MAÇININ SONUCU ÇOK ÖNEMLİ"

Galatasaray, Göztepe'ye yenilirse Fatih Terim maçın ardından istifa edebilir. Göztepe maçının sonucu Galatasaray için çok önemli."

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