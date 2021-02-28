"Futbolu omuz omuza yaşamayı özledik"

Futbola dair araştırma yapan Areda Survey, ocak ayı Sosyometre araştırma sonuçlarına göre Türk halkının yüzde 36,4'ünün salgın döneminde en çok arkadaşlarla bir arada maç izleyip, yorumlamayı özlediğini belirledi.

Futbola dair araştırma yapan Areda Survey, ocak ayı Sosyometre araştırma sonuçlarına göre Türk halkının yüzde 36,4'ünün salgın döneminde en çok arkadaşlarla bir arada maç izleyip, yorumlamayı özlediğini belirledi.

Araştırma şirketi Areda Survey, futbolla ilgili araştırma yaptı. Şirket, 2 bin 486 kişinin katıldığı ocak ayı Sosyometre araştırmada Türk halkının yüzde 36,4 oranıyla en çok birlikte maç izleyip, skor yorumlamayı özlediğini, bu oranı ise yüzde 30,5 ile 'standyumda maç izlemek' cevabının takip ettiğini belirledi. Öte yandan katılımcıların yüzde 31,9'unun kendisini Galatasaraylı olarak tanımladığı, en çok beğenilen teknik adamın ise yüzde 33,6 oranı ile Fatih Terim olduğu görüldü.

2-4 Nisan tarihleri arasında yapılan araştırma, kantatif araştırma yöntemlerinden CAWI ile gerçekleşti.

YÜZDE 31,9 GALATASARAYLI

Türk halkının futbol algısını ele alan araştırmada "Hangi futbol takımını tutuyorsunuz" şeklinde yer alan soruya, yüzde 31,9 Galatasaray, yüzde 20,7 ile Beşiktaş, yüzde 5 oranında Trabzonspor cevabı verildi. Bu üç takımı yüzde 1,2 ile Sivasspor, yüzde 0,7 ile Yeni Malatya, yüzde 0,5 ile Gençlerbirliği, yüzde 0,5 ile Bursaspor, yüzde 0,5 ile Çaykur Rizespor, yüzde 2,7 ile diğer seçeceğiz takip etti. Soruya katılımcıların yüzde 12,5'i hiçbiri cevabını verdi.

İLK ÜÇTE TERİM, YALÇIN VE BULUT VAR

Araştırmada, "Futbol süperlig ilk yarının en beğendiğiniz/başarılı bulduğunuz teknik direktör kimdir" sorusuna ise yüzde 33,6 ile 'imparator' lakaplı Fatih Terim cevabı verildi. Terim'i yüzde 27 ile Sergen Yalçın, yüzde 8,2 ile Erol Bulut, yüzde 6,8 ile Abdullah Avcı, yüzde 4,7 ile Ömer Erdoğan, yüzde 1,4 ile Çağdaş Atan izledi. İlgili soruya diğer yanıtı veren vatandaşların oranı ise yüzde 18,2 oldu.

OMUZ OMUZA MÜCADELE İSTİYORUZ

Araştırmada, "İçinde bulunduğumuz pandemi dönemini düşündüğünüzde futbol ile ilgili en çok neyi özlediniz" sorusuna katılımcıların yüzde 36,4'ü arkadaşlarla bir araya gelip maç izlemeyi, sonuçları yorumlamayı (ev, vade vb. alanlarda) yanıtı verildi. Söz konusu soruya yüzde 30,5 stadyumda "maç izlemeyi özledik" cevabı verilirken, "takımımın formasıyla dolaşarak maç galibiyeti kutlamayı" yanıtı verenlerin oranı yüzde 9,4 oldu. İlgili soruya 'yeniden transferleri canlı görmeyi' diyenlerin oranı ise 4.4 olurken 'diğer' cevabı verenlerin oranı yüzde 19,2 olarak şekillendi.

KATILIMCILARIN YÜZDE 50,2'Sİ KADIN

Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 50,2'si kadınlardan oluştu. En çok 35-44 yaş aralığındaki vatandaşların yer aldığı araştırmada eğitim durumunu lisans olarak tanımlayanların oranı yüzde 18,7 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı