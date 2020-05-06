Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu

Geçtiğimiz yıl futbol kariyerini sonlandıran Hollandalı yıldız Arjen Robben'i Brezilya kulübü Botafogo, kadrosuna katmak istiyor.

Futbol kariyerini noktalama kararı alan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e sürpriz bir transfer teklifi geldi. Futbola yeniden dönmeyi düşündüğünü açıklayan tecrübeli oyuncuya Brezilya'dan talip var.

Uzun yıllar Alman ekibi Bayern Münih'in formasını giydikten sonra kramponlarını asma kararı alan Arjen Robben futbola dönebilir. Geçtiğimiz günlerde yeniden oynayabileceğinin sinyallerini veren Hollandalı yıldızı beklemediği bir kulüpten teklif geldi.

"BOTAFOGO'NUN İLGİSİNDEN MEMNUN"

Brezilya basınına konuşan Botafogo kulübünün başkan yardımcısı Ricardo Rotenberg, yıldız futbolcuya transfer teklifi yaptıklarını söyleyerek, "Bence Robben 2014 Dünya Kupası'nın yıldızıydı ancak finalist oldukları için en iyi futbolcu ödülünü Messi'ye verdiler. Ama Robben benim idolüm ve büyük bir futbolcu. Kendisiyle iletişime geçtim bana yanıtını da verdi. Botafogo'nun ilgisinden son derece memnun. Robben'le iletişime geçmeme yardım etmesi için menajer Marcos Leite ile görüştüm. Bizdekinden 4 kat daha fazla kazanacağı kulüpler de olabilir ama o Botafogo için listede" ifadelerini kullandı.

(Kaynak: Fotomaç)