Şike davasında Şekip Mosturoğlu ve Mecnun Otyakmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık beraat etti
06.11.2020 11:43 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:56
"Futbolda şike" davasında, Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Fenerbahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun da bulunduğu 19 sanığın "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatine karar verildi.
Yargıtay'ın usulden bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlanan "Futbolda şike" davası karara bağlandı.
Mahkeme heyeti, 19 sanığın beraatine, sanık Hakan Karaahmet'in ise "İşyeri dokunulmazlığını ihlale azmettirme" suçundan 6 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Beraat eden isimler arasında Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Fenerbahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu da yer aldı.
Ayrıntılar birazdan...
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya