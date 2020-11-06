Şike davasında Şekip Mosturoğlu ve Mecnun Otyakmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık beraat etti

"Futbolda şike" davasında, Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Fenerbahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun da bulunduğu 19 sanığın "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatine karar verildi.