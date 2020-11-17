Futbolda robot yardımcı hakemlerin görev yapması gündeme geldi
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Futbolda robot yardımcı hakemlerin görev yapması gündeme geldi

17.11.2020 19:35 | Son Güncelleme: 17.11.2020 19:41
Futbolda robot yardımcı hakemlerin görev yapması gündeme geldi

FIFA, daha önce deneme amaçlı kullandığı robot yardımcı hakemleri Katar'daki Dünya Kupası'ndan itibaren kalıcı olarak devreye sokmayı düşünüyor.

FIFA, futbol dünyasına büyük bir yenilik getirmeyi planlıyor. Daha önce Liverpool'un kazandığı Kulüpler Dünya Kupası'nda deneme amaçlı kullanılan robot yardımcı hakemlerin kalıcı hale getirilmesi planlanıyor.

Futbolun en yetkili kurumu, yeni deneme döneminin 2021'in başından itibaren başlamasını hedefliyor.

OFSAYT ANA PLANDA

FIFA Teknoloji Başkanı Johannes Holzmuller tarafından "heyecan verici" olarak yorumlanan yeni teknolojiyle birlikte, ofsayt pozisyonlarındaki görselleştirmenin daha da iyi hale getirilmesi planlanıyor.

VAR'dan yakalanan ofsayt pozisyonlarının tartışma konusu olması sonrası harekete geçen FIFA, 2022 Katar Dünya Kupası'yla birlikte sistemi ilk kez büyük bir turnuvada devreye sokmayı umut ediyor.

Haber Yorumları (1)
HAS ADAM: Futbolun tadı kaçtı. Eski heyacan yok. Endüstriyel futbol anlayışı seyir zevki bırakmadı.
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