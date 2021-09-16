Futbolcu satışlarıyla Türk futboluna damga vuran Süleyman Hurma uyardı: Yabancı kuralı bana fayda sağlar

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, 8+3 yabancı kuralı hakkında önemli uyarıda bulundu. Radyospor'a konuşan Hurma, bu kuralın Türk futboluna faydadan çok getireceğini söyledi.

İşte Hurma'nın açıklamaları:

"8+3 kuralı Türk futboluna asla hizmet etmez. Futbolcunun iyisi-kötüsü, yaşlısı-genci olur; yerlisi yabancısı olmaz. Eğer biz kendi çocuklarımızı düşünüyorsak Avrupalılar ile rekabet edecek ortamı sağlamamız lazım.

"REKABET AZALACAK"

Yabancı oyuncu kısıtlaması rekabeti azaltacaktır. Büyük kulüpler ile Anadolu takımlarının arasındaki fark artacak. Bulduğumuz iyi yerli oyuncuları alamayacağız. Bulduklarımız oyuncuları da elimizden kaptıracağız.

"BU FİLM BÖYLEYDİ"

Sezon öncesi Schalke'den Levent Mercan'ı transfer ettik, Levent 2 ay sonra A Milli Takıma gittiğinde ilk soru 'Büyüklerden hangi takıma gitmek istiyorsun?' olacak, 6 ay sonra ayartılıp büyük takımlara gidecek. Eskiden de bu film böyleydi. Büyük diye tabir edilen takımlar yabancı kısıtlamasıyla ilgili 'Olsa iyi olur, yerli oyuncularımız var' dediler.

"KAZANAN BEN OLURUM"

Ben bu kuraldan korkmuyorum. Ekonomik olarak da bu işten iyi kazanımlar elde ederim. Daha önce benim bulunduğum kulüpler bu kuraldan yerli oyuncuları ederlerden fazla bonservis ücretlerine satmıştır. Ben bu işten karlı çıkarım fakat Türk futbolu zarar görür."

Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz? — Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021

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