Futbolcu olmadı ama en büyük hayali milli takım antrenörü olmak
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Futbolcu olmadı ama en büyük hayali milli takım antrenörü olmak

Futbolcu olmadı ama en büyük hayali milli takım antrenörü olmak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çocukluk hayali olan futbol oynama isteğini işitme sorunu nedeniyle yerine getiremeyen sporcu, kendini antrenör olarak geliştirip gözünü milli takım antrenörlüğüne dikti.

Çocukluk hayali olan futbol oynama isteğini işitme sorunu nedeniyle yerine getiremeyen sporcu, kendini antrenör olarak geliştirip gözünü milli takım antrenörlüğüne dikti.

Futbola çok küçük yaşlarda başlayan ve gösterdiği performans ile alt yapıda öne çıkan Altınordu gibi takımların dikkatini çeken Orhun Öztaş'ın hayali lisans çıkarmak için gittiği sağlık kuruluşunda sona erdi. Bir çok kulübün kadrolarına dahil etmek istediği Öztaş, 1.5 yaşında iken geçirdiği rahatsızlık sonucu duyu kaybı yaşadığı için sağlık raporu alamadı. Bunun üzerine sporcu küçük yaştan itibaren futboldan, hayallerinden kopmadı. Çamlık FK'da yardımcı antrenörlük yapmaya devam etti. Halen Gıda Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi olan ve işitme cihazı kullanarak hayatını sürdüren Orhun Öztaş'ın en büyük hedefi ileride milli takımı çalıştırmak.

"Lisans çıkaramadığım için nasip olmadı"

Salgın nedeniyle ara verilen antrenörlük kurslarının açılması halinde müracaat ederek antrenörlük belgesi alacağını ve futbol ile ilgili eğitimlerini sürdüreceğini vurgulayan Öztaş, "12 yıldır Çamlık FK'dayım. 6-7 yıldır Şenol hocanın yardımcılığını yapıyorum. İşitme cihazım olduğu için görüştüğüm kulüplerle anlaşma yapamadım. Denizli Belediyespor'dan Altınordu'ya arkadaşımla beraber geçecektim ama lisans çıkaramadığım için nasip olmadı. Burada çok iyi oyuncular var, çok şanslıyım. Burada olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Futbolcu olmadı ama en büyük hayali milli takım antrenörü olmak
Futbolcu olmadı ama en büyük hayali milli takım antrenörü olmak
Futbolcu olmadı ama en büyük hayali milli takım antrenörü olmak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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