Futbolcu Batuhan Karadeniz'in "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği iddiası

Bu sezon Trabzon Hekimoğlu'nda forma giyen futbolcu Batuhan Karadeniz'in "Galatasaray için boş kağıdı imzalamaya hazırım" şeklinde konuştuğu iddia edilmişti. Sosyal medya üzerinden iddialara yanıt veren Karadeniz böyle bir açıklamasının olmadığını söyledi.