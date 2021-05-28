Futbolcu Batuhan Karadeniz'in "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği iddiası
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Futbolcu Batuhan Karadeniz'in "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği iddiası

Futbolcu Batuhan Karadeniz'in 'Galatasaray için boş kağıdı imzalarım' dediği iddiası
Haberler.com - Haberler | Spor

Bu sezon Trabzon Hekimoğlu'nda forma giyen futbolcu Batuhan Karadeniz'in "Galatasaray için boş kağıdı imzalamaya hazırım" şeklinde konuştuğu iddia edilmişti. Sosyal medya üzerinden iddialara yanıt veren Karadeniz böyle bir açıklamasının olmadığını söyledi.

Sosyal medya günlerdir Batuhan Karadeniz'in Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki haberlerle çalkalanıyor. Karadeniz'in "Galatasaray için boş kağıdı imzalamaya hazırım" ifadesini kullandığına dair çok sayıda haber gündeme gelirken, golcü futbolcu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"BÖYLE BİR AÇIKLAMAM YOKTUR"

Bu sezon Hekimoğlu Trabzonspor ile çıktığı 30 gol atıp 8 asist üreten Batuhan Karadeniz şu ifadeleri kullandı;

"Sosyal medyada çokça paylaşılan konuya açıklık getirmek adına bu yazıyı yazma gereği duydum. Böyle bir açıklamam yoktur. Haber gerçeği yansıtmamaktadır."

Futbolcu Batuhan Karadeniz'in 'Galatasaray için boş kağıdı imzalarım' dediği iddiası
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Batuhan Karadeniz'den "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği yönündeki iddialara yanıt: Böyle bir açıklamam yok
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Futbolcu Batuhan Karadeniz'in "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Bu sezon Trabzon Hekimoğlu'nda forma giyen futbolcu Batuhan Karadeniz'in "Galatasaray için boş kağıdı imzalamaya hazırım" şeklinde konuştuğu iddia edilmişti.

Sosyal medya üzerinden iddialara yanıt veren Karadeniz böyle bir açıklamasının olmadığını söyledi.

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