Futbola geri dönen Survivor Aycan rahatsızlandığını sosyal medya hesabından duyurdu
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Futbola geri dönen Survivor Aycan rahatsızlandığını sosyal medya hesabından duyurdu

22.10.2020 09:33 | Son Güncelleme: 22.10.2020 09:48

Survivor 2020'nin en popüler yarışmacılarından Aycan Yanaç rahatsızlandı. Gaziantep ALG Spor'da forma giyen Aycan Yanaç küçük bir rahatsızlık geçirdiğini ve birkaç gün dinlendikten sonra sahalara döneceğini duyurdu.

Katıldığı Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan ve yarışmanın ardından Gaziantep ALG Spor ile sözleşme imzalayan Aycan Yanaç sevenlerini korkuttu. Bir süredir futbol hayatına Gaziantep'te devam eden Yanaç, dün akşam bir rahatsızlık geçirdiğini açıkladı.

Aycan Yanaç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam küçük bir rahatsızlık geçirdim ama şu an gayet iyiyim, birkaç gün daha dinlendikten sonra sahalara geri döneceğim, güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim görüşmek üzere... İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Futbola geri dönen Survivor Aycan rahatsızlandığını sosyal medya hesabından duyurdu

İLK MESAJ SERCAN YILDIRIM'DAN GELDİ

Survivor yarışmasında tanışan Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç'ın arkadaşlığı yarışma bittikten sonra da devam ediyor. Yanaç'ın rahatsızlandığını duyan Sercan Yıldırım, "Dün sesinden belliydi! Geçmiş olsun çok çok... Geçmiş olsun" mesajıyla arkadaşına destek oldu.

Rahatsızlığı sonrası İstanbul'a gelen Aycan, Survivor'dan arkadaşı Yasin Obuz'la buluştu.

Futbola geri dönen Survivor Aycan rahatsızlandığını sosyal medya hesabından duyurdu

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Haber Yorumları (3)
FETTAN: Nur topu gibi bir fenomenimiz daha oldu . Aycan biraz çaba sarf etse Şeyma''yı geçer . . .
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MEHO: İyiki söyledin. Bizde meraktan ölüyorduk bu kız ne zamn sahalara dönecek diye?
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VATANDAŞ: çok önemli bir haberdi
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