Futbol: Ziraat Türkiye Kupası finali
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası finali

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası finali
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Stat: Gürsel AkselHakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan OlguncanFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 70 Sam), Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Gökdeniz Bayrakdar, Nuri Şahin (Dk. 78 Ufuk Akyol), Hakan Özmert (Dk. 46 Mert Yılmaz), Amilton (Dk.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 70 Sam), Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Gökdeniz Bayrakdar, Nuri Şahin (Dk. 78 Ufuk Akyol), Hakan Özmert (Dk. 46 Mert Yılmaz), Amilton (Dk. 78 Orgill), Fredy, Podolski

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef de Souza, Ghezzal (Dk. 86 Rıdvan Yılmaz), Hutchinson (Dk. 78 Mensah), Necip Uysal (Dk. 65 Dorukhan Toköz), Nkoudou (Dk 65 Gökhan Töre), Larin

Goller: Dk. 3 Josef de Souza, Dk. 30 Rosier (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 63 Nuri Şahin, Dk. 73 Kudriashov, Dk. 85 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 87 Utku Yuvakuran (Beşiktaş)

59. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, kupayı kazandı.

64. dakikada Fredy'nin pasıyla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz Bayrakdar'ın şutunda, kaleci Utku topu uzaklaştırdı.

74. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında sağ kanattan aktarılan topu kaleye göndermek isteyen Gökdeniz Bayrakdar'ın topuna son anda müdahale eden Josef de Souza, tehlikeyi önledi.

90+2. dakikada ceza alanı içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Veysel Sarı'nın şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

Müsabakayı 2-0 kazanan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası finali
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası finali
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası finali
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası finali

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bir anda ortaya çıkıp Beşiktaş kafilesine taşlarla saldırdılar
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bir anda ortaya çıkıp Beşiktaş kafilesine taşlarla saldırdılar
Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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