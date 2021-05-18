Futbol: Ziraat Türkiye Kupası finali
Stat: Gürsel AkselHakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan OlguncanFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 70 Sam), Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Gökdeniz Bayrakdar, Nuri Şahin (Dk. 78 Ufuk Akyol), Hakan Özmert (Dk. 46 Mert Yılmaz), Amilton (Dk.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 70 Sam), Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Gökdeniz Bayrakdar, Nuri Şahin (Dk. 78 Ufuk Akyol), Hakan Özmert (Dk. 46 Mert Yılmaz), Amilton (Dk. 78 Orgill), Fredy, Podolski
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef de Souza, Ghezzal (Dk. 86 Rıdvan Yılmaz), Hutchinson (Dk. 78 Mensah), Necip Uysal (Dk. 65 Dorukhan Toköz), Nkoudou (Dk 65 Gökhan Töre), Larin
Goller: Dk. 3 Josef de Souza, Dk. 30 Rosier (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 63 Nuri Şahin, Dk. 73 Kudriashov, Dk. 85 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 87 Utku Yuvakuran (Beşiktaş)
59. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, kupayı kazandı.
64. dakikada Fredy'nin pasıyla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz Bayrakdar'ın şutunda, kaleci Utku topu uzaklaştırdı.
74. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında sağ kanattan aktarılan topu kaleye göndermek isteyen Gökdeniz Bayrakdar'ın topuna son anda müdahale eden Josef de Souza, tehlikeyi önledi.
90+2. dakikada ceza alanı içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Veysel Sarı'nın şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.
Müsabakayı 2-0 kazanan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz