Son dakika haberi | Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Yasin Kol, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Sarvanlar

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten karşılaşma sonucunda Göztepe'yi penaltılarla 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen son takım oldu. Siyah-beyazlılarda; Batshuayi, Atiba ve Vida penaltı atışlarını gole çevirirken, Pjanic penaltıyı kaçırdı. Göztepe'de ise Angel penaltı atışını gole çevirirken, Di Santo, Berkan Emir ve Lourency atışlarından faydalanamadı.

12'nci dakikada orta sahada yaptığı baskıyla topu kapan Obinna, uzak mesafeden sert vurdu. Kaleci Ersin iki hamlede topun sahibi oldu.

SERDAR TOPRAKTEPE VE HALİL AKBUNAR ARASINDA TARTIŞMA

Karşılaşmada ilk yarının bitiş düdüğüyle Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Serdar Topraktepe ile Göztepeli Halil Akbunar arasında tartışma yaşandı. İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte taraflar soyunma odasına giderken, Göztepe'nin takım kaptanı Halil Akbunar, kenarda yer alan Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Serdar Topraktepe'ye eliyle sus işareti yaptı. Bu hareketin ardından ikili arasındaki tartışma, soyunma odası koridorlarına taşındı. Olay, araya girenler tarafından yatıştırılırken, Halil Akbunar sarı kart ile cezalandırıldı.