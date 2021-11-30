Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Salih Mazlum, Erkan Akbulut

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı (Dk. 60 Caiçara), Ponck, Ravil Tagir (Dk. 46 Epureanu), Lima, Berkay Özcan, Aleksic, Deniz Türüç (Dk. 60 Visca), Ahmed Kutucu (Dk. 95 Metin Emre Karaal), Emre Kaplan (Dk. 46 Ndayishimiye), Atabey Çiçek (Dk. 82 Okaka)

Bodrumspor: Egemen Gençalp, Ali Eren İyican (Dk. 77 Cenk Şen), Muhammet Aran, Erkan Değişmez (Dk. 84 Sergen Yatağan), Adem Metin Türk (Dk. 77 Süleyman Güneş), Yekta Kurtuluş (Dk. 67 Apti Mert Çayir), Celal Dumanlı, Medeni Bingöl (Dk. 91 İmeri), İsmail Tarım, Halil İbrahim Sevinç, Harun Kavaklıdere (Dk. 67 Oğuzhan Doğan)

Goller: Dk. 24 Ahmed Kutucu (Medipol Başakşehir), Dk. 44 Medeni Bingöl (Bodrumspor)

Kırmızı kart: Dk. 97 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 96 Metin Emre Karaal, Dk. 98 Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir), Dk. 97 Apti Mert Çayir, Dk. 104 İsmail Tarım, Dk. 105+1 Oğuzhan Doğan (Bodrumspor)

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda TFF 2. Lig ekibi Bodrumspor, 90 dakikası ve uzatmaları 1-1 sona eren mücadelede, penaltılar atışlarında Medipol Başakşehir'e 3-1 üstünlük kurarak, adını 5. tura yazdırdı.

24. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Lima'dan aldığı pasla Bodrumspor yarı sahasının ortalarında topla buluşan Ahmed Kutucu, yaklaşık 25 metreden sert vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0.

44. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Yekta'nın ara pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahada topa buluşan Medeni, sağ çaprazdan sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-1.

Karşılaşmanın 90 dakikası ve uzatmaları 1-1 berabere sona erdi.

Bodrumspor, Medipol Başakşehir'e penaltılarda 3-1 üstünlük kurarak, 5. tura yükseldi.

Medipol Başakşehir'de Edin Visca, Danijel Aleksic ve Alexandru Epureanu penaltı atışından yararlanamadı, Lucas Lima ise atışı gole çevirdi.

Bodrumspor'da ise Sergen Yatağan, Süleyman Güneş ve İmeri penaltı atışını gole çevirirken, Apti Mert Çayir penaltı atışından yararlanamadı.

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



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