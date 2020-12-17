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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

17.12.2020 19:03 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:06
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Sarper Barış, Orkun Aktaş, Özcan SultanoğluDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Barış Yardımcı, Appindangoye, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Fajr, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 59 Kayode), Felix (Dk. 59 Hakan Arslan), Ziya Erdal (Dk. 46 Gradel), Ninga (Dk.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Sarper Barış, Orkun Aktaş, Özcan Sultanoğlu

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Barış Yardımcı, Appindangoye, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Fajr, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 59 Kayode), Felix (Dk. 59 Hakan Arslan), Ziya Erdal (Dk. 46 Gradel), Ninga (Dk. 72 Erdoğan Yeşilyurt), Kone

Giresunspor: Göktan Cörüt, Kerem Kalafat, Sergen Piçinciol, Fatih Yılmaz, İshak Doğan (Dk. 87 Arda Kılıç), Uzodimma (Dk. 62 Hayrullah Bilazer), Tavares, Muhammed Ertürk, Madinda (Dk. 62 Erol Can Akdağ), Traore, Yasin Ozan

Gol: Dk. 90+2 Kayode (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 22 Uzodimma (Giresunspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Demir Grup Sivasspor, TFF 1. Lig temsilcisi Giresunspor'u 1-0 yenerek, son 16 turuna yükseldi.

90+2. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Kone, topu müsait durumdaki Kayode'ye aktardı. Bu futbolcunun, ceza sahasına hafif sağdan çaprazdan girdiği gibi yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Önder Felek

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