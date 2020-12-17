Tuzlaspor: 2
17.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:39
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
STAT: Eryaman
HAKEMLER: Koray Gençerler, Baran Eraslan, Bersan DuranGENÇLERBİRLİĞİ: Atalay Gökçe, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 74 Emir Ortakaya), Batuhan Uçan, Kadir Enes Kıra, Ömürcan Artan, Mustafa Hüseyin Seyhan, Hasanalp Birken, Furman (Dk. 46 Mert Kabasakal), Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 85 Seyit Ali Kahya), Kağan Özkan (Dk. 46 Osman Emirkan Demir), Baran BaşyiğitTUZLASPOR: Angeler, Yasin Güreler, Mahmut Bulut, Baran Işık, Samet Asatekin, Vedat Bora, Cajic (Dk. 72 Arif Morkaya), Aosman, Onat Kutay Kurt (Dk. 63 Pucko), Sarr (Dk. 63 Ahmet Yazar), Özgür Can Özcan (Dk. 81 Zubanovic)GOLLER: Dk. 32 Vedat Bora, Dk. 42 Sarr (Tuzlaspor),
SARI KARTLAR: Dk. 10 Baran Başyiğit, Dk. 50 Hasanalp Birken (Gençlerbirliği)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı