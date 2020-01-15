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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet KısalBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Merthan Açıl (Dk. 66 Aykut Demir), Batuhan Artarslan, Hasan Ayaroğlu, İbrahim Akdağ, Hamroun (Dk. 73 Emrah Başsan), Ba, Emre Gültekin (Dk.

15.01.2020 20:50 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:50
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: , Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Kısal

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Merthan Açıl (Dk. 66 Aykut Demir), Batuhan Artarslan, , , Hamroun (Dk. 73 Emrah Başsan), Ba, Emre Gültekin (Dk. 46 Mucahit Albayrak), Osman Çelik, Rashad Muhammed, Oltan Karakullukçu

Beşiktaş: Karius, Ruiz, Rebocho, Vida, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, (Dk. 64 Boyd) Elneny, N'Koudou, Necip Uysal, Diaby (Dk. 76 Güven Yalçın), Umut Nayir

Goller: Dk.12 Hasan Ayaroğlu, Dk. 67 Oltan Karakullukçu, Dk. 90+1 İbrahim Akdağ (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 35 N'Koudou (Penaltıdan), Dk. 88 Caner Erkin (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 33 Osman Çelik (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 34 Caner Erkin, Dk. 90 Ruiz (Beşiktaş)

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

12. dakikada ev sahibi ekip sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda öne geçti. Ceza sahasının dışında topla buluşan Hasan Ayaroğlu'nun sert şutunda, üst direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

35. dakikada ceza sahasında Osman Çelik'in müdahalesiyle N'Koudou yerde kalınca, hakem Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan N'Koudou topu ağlara gönderdi: 1-1.

67. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Sol kanattan Hasan Ayaroğlu'nun ceza sahasına gönderdiği topa kafa vuran Oltan Karakullukçu, Karius'un bakışları arasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

88. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Kayacan Erdoğan'ın solundan ağlara gitti: 2-2.

90. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası içinde vuruşunda top Ruiz'in eline çarptı. Hakem Koray Gençerler penaltı kararı verdi.

90+1. dakikada penaltı atışını kulanan İbrahim Akdağ, takımını öne geçirdi: 3-2.

Karşılaşma Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
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