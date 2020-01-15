Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet KısalBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Merthan Açıl (Dk. 66 Aykut Demir), Batuhan Artarslan, Hasan Ayaroğlu, İbrahim Akdağ, Hamroun (Dk. 73 Emrah Başsan), Ba, Emre Gültekin (Dk.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Kısal
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Merthan Açıl (Dk. 66 Aykut Demir), Batuhan Artarslan, Hasan Ayaroğlu, İbrahim Akdağ, Hamroun (Dk. 73 Emrah Başsan), Ba, Emre Gültekin (Dk. 46 Mucahit Albayrak), Osman Çelik, Rashad Muhammed, Oltan Karakullukçu
Beşiktaş: Karius, Ruiz, Rebocho, Vida, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, (Dk. 64 Boyd) Elneny, N'Koudou, Necip Uysal, Diaby (Dk. 76 Güven Yalçın), Umut Nayir
Goller: Dk.12 Hasan Ayaroğlu, Dk. 67 Oltan Karakullukçu, Dk. 90+1 İbrahim Akdağ (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 35 N'Koudou (Penaltıdan), Dk. 88 Caner Erkin (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 33 Osman Çelik (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 34 Caner Erkin, Dk. 90 Ruiz (Beşiktaş)
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
12. dakikada ev sahibi ekip sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda öne geçti. Ceza sahasının dışında topla buluşan Hasan Ayaroğlu'nun sert şutunda, üst direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.
35. dakikada ceza sahasında Osman Çelik'in müdahalesiyle N'Koudou yerde kalınca, hakem Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan N'Koudou topu ağlara gönderdi: 1-1.
67. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Sol kanattan Hasan Ayaroğlu'nun ceza sahasına gönderdiği topa kafa vuran Oltan Karakullukçu, Karius'un bakışları arasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.
88. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Kayacan Erdoğan'ın solundan ağlara gitti: 2-2.
90. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası içinde vuruşunda top Ruiz'in eline çarptı. Hakem Koray Gençerler penaltı kararı verdi.
90+1. dakikada penaltı atışını kulanan İbrahim Akdağ, takımını öne geçirdi: 3-2.
Karşılaşma Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.