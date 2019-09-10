Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Pazarspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde, Kars 36 Spor'a penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak tur atladı.

10.09.2019 16:40
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Pazarspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde, Kars 36 Spor'a penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak tur atladı.

Prof. Dr. Aba Müslüm Güven Stadında oynanan ve normal süresi golsüz sona eren müsabakada uzatmalara gidildi.

Uzatma dakikalarında da gol sesinin çıkmadığı karşılaşmada Pazarspor, Kars 36 Spor'u penaltılarda 4-3 yenerek bir üst tura yükseldi.

Kaynak: AA
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