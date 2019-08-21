Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı.

21.08.2019 23:56
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu ilk ayağı, 3 karşılaşmayla sona erdi. Rövanş maçları, 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rosenborg (Norveç): 2-0

Olympiakos (Yunanistan) - Krasnodar (Rusya): 4-0

Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-2

Kaynak: AA
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