Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Stat: Yeni 4 Eylül Hakemler: Sandro Scharer, Stephane de Almeida, Bekim Zogaj (İsviçre)Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Fajr, Claudemir (Dk. 90 Cofie), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 59 Gradel), Hakan Arslan, Ninga (Dk. 67 Yasin Öztekin), Yatabare (Dk.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Sandro Scharer, Stephane de Almeida, Bekim Zogaj (İsviçre)
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Fajr, Claudemir (Dk. 90 Cofie), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 59 Gradel), Hakan Arslan, Ninga (Dk. 67 Yasin Öztekin), Yatabare (Dk. 59 Kayode)
Karabağ: Magomedaliyev, Medvedev (Dk. 84 Mammadov), Badavi Hüseynov (Dk. 61 Abbas Hüseynov), Medina, Guerrier, Matic (Dk. 84 İbrahimli), Garayev, Andrade (Dk. 46 Mahir Emreli), Ozobic (Dk. 62 Romero), Zoubir, Owusu
Goller: Dk. 11 Caner Osmanpaşa, Dk. 88 Kayode (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 53 Ozobic, Dk. 90 Owusu (Karabağ), Dk. 63 Fajr (Demir Grup Sivasspor)
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-0 yendi.
66. dakikada Mahir Emreli'nin ceza sahası dışından etkili şutunda kaleci Samassa topu güçlükle kornere çeldi.
71. dakikada sağ kanattan şekillenen Sivasspor atağında Yasin Öztekin'in pasında savunmadan seken top altıpasa düştü. Pozisyonu takip eden Kayode'nin kale alanından çapraz pozisyondan etkili vuruşunda kaleci Magomedaliyev, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
73. dakikada Owusu'nun ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi.
84. dakikada Gradel'in kaleyi karşıdan gören noktadan uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, top direğin üstünden auta gitti.
87. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında sağdan topla ceza alanına giren Yasin Öztekin'in pasında Kayode'nin yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
88. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Hakan Arslan'ın ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Kayode, altıpastan topu kalecinin üzerinden aşırarak filelere gönderdi: 2-0.
Mücadele, Sivasspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Önder Felek