Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih TerimHakemler: Stefan Johannesson, Fredrik Nilsson, Magnus Sjöblom (İsveç)Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 80 Napoleoni), Elia (Dk. 73 Kerim Frei), Adebayor (Dk.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Stefan Johannesson, Fredrik Nilsson, Magnus Sjöblom (İsveç)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 80 Napoleoni), Elia (Dk. 73 Kerim Frei), Adebayor (Dk. 65 Mevlüt Erdinç)
Ludogorets: Broun, Cicinho, Moti, Plastun, Natanael, Goralski (Dk. 77 Sasha), Abel, Dyakov, Lukoki (Dk. 86 Campanharo), Wanderson, Paulo (Dk. 58 Keşerü)
Sarı kartlar: Dk. 58 Elia, Dk. 79 Caicara, Dk. 90+4 Mevlüt Erdinç (Medipol Başakşehir)
UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir ile Ludogorets arasında oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamladı.
49. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Adebayor'un, Ludogorets ceza sahası içindeki topuk pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Emre Belözoğlu'nun aşırtma vuruşu, kaleciden geri döndü.
49. dakikada bu kez konuk ekip net bir fırsatı kaçırdı. Hızlı gelişen Ludogorets atağında orta sahada topla buluşan Lukoki pasını, Paulo'ya verdi. Ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Paulo'nun şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.
60. dakikada sağ kanattan ilerleyen Elia'nan pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Gökhan İnler, rakibinden topu kurtardıktan sonra sol ayağıyla yerden sert vurdu, top yandan dışarıya çıktı.
61. dakikada Ludogorets kalecisi Broun'un kısa pasında, ceza sahası içinde topu kapan Mossoro, kalecinin üzerinden topu aşırtmak istedi. Broun son anda topu kornere çeldi.
77. dakikada Medipol Başakşehir tehlikeli geldi. Emre Belözoğlu'nun savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Kerim Frei, ceza sahası içinde kaleciden önce topa ayak koydu. Kerim, topa dokundu anda kalecinin müdahalesi ile yerde kaldı, hakem Johannesson devam kararı verdi.
Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.